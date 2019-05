Dietro le quinte della missione spaziale di Nespoli: arriva Expedition

Dietro le quinte della missione spaziale Vita. Si chiama Expedition ed è il primo docufilm dedicato a una missione spaziale. I durissimi allenamenti, le simulazioni delle situazioni più complesse e degli esperimenti da compiere sulla Stazione spaziale internazionale alle quali è sottoposto un astronauta prima della partenza. La trasformazione dell’astronauta Paolo Nespoli - rientrato ieri dal suo viaggio sulla Stazione spaziale internazionale - da terrestre a cittadino dello spazio, in grado di governare i 139 giorni di vita in orbita. Sarà presentato in anteprima questa sera all'Auditorium Parco della musica di Roma, dopo essere stato a settembre al Festival del cinema di Venezia.

Nespoli nel docufilm è una sorta di Virgilio dello spazio

Nel docufilm, regia di Alessandra Bonavina, che ne è anche la produttrice con la società Omnia Gold Studios Production, l'astronauta Paolo Nespoli è una sorta di Virgilio dello spazio che introduce lo spettatore nell’affascinante mondo dello spazio. La parte finale della pellicola è stata girata in Russia, dove Nespoli ha svolto l'ultima fase degli addestramenti prima del lancio. La pellicola ha avuto il patrocinio dell’Agenzia spaziale italiana e dell’Agenzia spaziale europea. E anche la Nasa ha collaborato fornendo le immagini spettacolari dello spazio.

Bonavina: un docufilm fuori dai canoni

«È un docufilm fuori dai canoni», spiega la regsita Alessandra Bonavina. «È stato entusiasmante, bellissimo e faticosissimo girarlo seguendo Paolo Nespoli nei suoi allenamenti estenuanti - sottolinea -. Ha significato anche cercare di essere invisibili per non interferire negli allenamenti». Gran parte dei centri dove sono state girate le immagini, spiega Bonavina, «sono strutture militari, dove occorrono montagne di permessi per entrare, dove è complesso mantenere un piano d’azione prestabilito nel girare le sequenze». L’intervista , dice Bonavina, è «frutto di risposte di Paolo Nespoli in momenti e luoghi diversi, a Torino come a Livorno, a Houston come a Star City a Mosca, o nel centro di addestramento Esa di Colonia o in quello di controllo europeo a Monaco».

Cosa avviene prima del lancio

Il film mostra allo spettatore tutto quello che avviene prima del lancio. Non si tratta infatti delle solite riprese degli astronauti che gravitano sospesi nella navicella, il film mostra tutto ciò che avviene prima del lancio nella fase di addestramento dell’astronauta. «È molto più facile essere in orbita che passare tutti gli addestramenti», spiega Nespoli nel docufilm. «In addestramento veniamo sottoposti a tutte le situazioni possibili e immaginabili, ancor più complesse di quello che poi succede in orbita», spiega Nespoli. Nel docufilm la regista Alessandra Bonavina fa entrare lo spettatore in luoghi ad accesso esclusivo in Germania, negli Stati Uniti e in Russia dove si allenano gli astronauti. In luoghi finora vietati allo sguardo dello spettatore.

Astronauti, ma anche meccanici e idraulici

Il film spiega le complesse fasi dell’addestramento che sono indispensabili per un volo nello spazio, per essere addestrati ad affrontare ogni evenienza. Ingegneri, scienziati, ma anche meccanici e idraulici. La pellicola ha anche l’obiettivo di spiegare quanto sia fondamentale la cooperazione internazionale in questo settore. «Essere un astronauta su un razzo che sta per partire - spiega Nespoli - è come sedersi su una mini bomba atomica che sta per scoppiare in modo controllato e che poi se tutto va bene ti butta nello spazio». E tutta l’alta tecnologia che ha accompagnato il suo viaggio, ha funzionato alla perfezione.

© Riproduzione riservata