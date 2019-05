L’11,7% delle persone residenti nei centri storici italiani è straniero

Il 52% delle abitazioni nel centro storico di Frosinone è vuoto, a Ragusa è il 42%, mentre a Lecco il 42,2% delle abitazioni è occupato da non residenti. Nella Città Vecchia di Taranto un edificio su tre è inutilizzato, nel centro storico di Caltanissetta uno su cinque, ad Agrigento, Benevento, Vibo Valentia, Trapani sono uno su dieci. In molte città del Nord gli edifici inutilizzati hanno valori infinitesimali: 0,1% a Firenze, 0,2% a Siena. È quanto emerge dall’indagine “Centri storici e futuro del Paese”, promossa dall’Associazione nazionale centri storico-artistici (Ancsa) e dal Cresme, presentata questo pomeriggio a Roma.

Il centro storico è un luogo in cui si concentra la popolazione straniera

Nel 2011 nei centri storici esaminati sono censiti 174.151 residenti stranieri, è il 3,8% dei 4,57 milioni di stranieri residenti in Italia, ma è l’11,7% della popolazione residente nei centri storici. Nella parte di città non centro storico la percentuale di stranieri sulla popolazione è pari al 7,9%, in Italia è il 7,7%. Naturalmente il dato è quello censuario e si riferisce alla popolazione regolare. In ogni caso il centro storico è un luogo in cui si concentra la popolazione straniera. In quello di Modena il 26,1% dei residenti è straniero, a Roma è il 24,3%, a Brescia il 24%, a Reggio Emilia il 23,9%, a Forlì e Prato il 23,7%. A Bolzano, Piacenza, Genova, Pordenone, Alessandria, Palermo, Firenze e Imperia, un abitante su cinque è straniero.

In dieci anni occupazione cresciuta del 18,7%

Nel decennio 2001 - 2011 l’insieme dei centri storici analizzati ha registrato un incremento dell’occupazione del 18,7%. Questa crescita è l’esito di una doppia dinamica: da un lato la diminuzione del 27,6% degli addetti all’industria e all’artigianato, del 20% degli addetti ai servizi distributivi e del 7% degli addetti ai servizi di produzione; dall’altro di una fortissima crescita dei servizi personali (istruzione, sanità, attività ricreative), sia in numero di unità locali, sia soprattutto in termini di addetti (+73,4%), dei servizi pubblici (+55,4%), e di una importante crescita dei servizi al consumo (attività commerciali e ricettive):+11,6%.

Popolazione stabile

Dall’analisi dei dati censuari 2001 e 2011 emerge che la popolazione dell’insieme dei centri storici dei 109 capoluoghi di provincia italiani - un’area di 172 km2, vale a dire lo 0,06% del territorio italiano - è rimasta nel complesso stabile (leggera diminuzione: -0,1%). In Toscana, Umbria, Marche (ma non nei comuni che sorgono sulla costa) e Lazio, i centri storici vedono crescere la popolazione; in Veneto, parte della Lombardia, Abruzzo, Molise, parti della Puglia, il sud est della Sicilia, la Sardegna, la popolazione del centro storico diminuisce.

I PRIMI 10 CENTRI STORICI PER CRESCITA POPOLAZIONE

Variazione % 2001-2011

Dove sono i giovani

L’indice di dipendenza giovanile, vale a dire la percentuale di popolazione con meno di 15 anni su quella in età lavorativa (15-64 anni), assegna ai centri storici un valore del 19%: è una percentuale bassa, sottolinea il report, ma nel resto del comune è pari al 20,8%, e a livello nazionale sale solo al 23,3%. Certamente i centri storici si presentano come luoghi dove nascono pochi bambini, e quindi, abitati da famiglie con pochi figli. Sopra la media nazionale sono solo cinque centri storici: Taranto, che ha il valore più alto (29,1%), e poi Foggia, Palermo, Caltanissetta (tutte intorno al 25%), e poi Monza (23,9%).

Il ruolo economico di queste aree

In un quadro di difficoltà caratterizzato da alcuni fattori - crisi del commercio minuto, assenza di adeguati investimenti per la manutenzione e la gestione degli spazi - lo studio mette in evidenza il ruolo economico che i centri storici stanno svolgendo in Italia. Nello 0,06% del territorio italiano risiede nel 2011 il 2,5% della popolazione italiana; si tratta di poco meno di 1,5 milioni di abitanti (1.488.269). Allo stesso tempo, però, gli addetti alle unità locali di imprese, istituzioni e associazioni non profit, che lavorano nei centri storici delle città esaminate sono 2,1 milioni, pari all'8,4% degli addetti nazionali.

I servizi offerti e la specializzazione economica

Nei centri storici è concentrato il 14,5% degli addetti ai servizi pubblici del Paese; il 14,0% dei servizi di produzione (credito e assicurazioni, attività immobiliari, informatica e attività connesse, ricerca e sviluppo, altre attività professionali, noleggio di macchinari e attrezzature); il 13,4% delle attività ricettive. Si concentrano nei centri storici dei comuni capoluogo il 10,6% degli addetti alla ristorazione nazionali e il 9,3% dei servizi personali (istruzione, sanità, attività ricreative). I servizi distributivi scendono al 4,7% e gli addetti all'industria e all’artigianato all’1,9 per cento.

RAPPORTO TRA POPOLAZIONE IN ETÀ LAVORATIVA E ADDETTI COMUNI CAPOLUOGHI DI PROVINCIA E ITALIA (2011)



Centro storico Resto comune Comune capoluogo Italia Popolazione (15-65 anni) 968.174 10.088.345 11.056.519 38.167.086 Addetti alle imprese, alle istituzioni al no profit 2.107.918 9.765.572 11.873.490 25.104.276 Differenza addetti/ popolazione 15-65 anni 1.139.744 -322.773 816.971 -13.062.810 Indice addetti/popolazione 15-65 anni 2,2 1 1,1 0,7 Variazione% addetti 2011-2001 18,7 29,9 27,3 4,5

La fotografia del mercato del lavoro

Gli addetti presenti nei centri storici italiani sono 2,1 milioni contro una popolazione in età lavorativa di 968.174 persone. In Italia la popolazione in età lavorativa è composta da 38,2 milioni di persone, mentre gli addetti sono 25,2 milioni. Il centro storico dispone di 2,2 posti di lavoro per residente in età lavorativa (la parte di città che non è centro storico registra un indice di 1,0, mentre il dato nazionale arriva a 0,7). Inoltre, sulla base dei dati censuari, dal 2001 al 2011 gli addetti nei centri storici sono cresciuti del 18,7% rispetto al 2001.

L’economia del turismo

I centri storici delle città italiane sono il luogo della concentrazione del patrimonio storico-architettonico italiano. Per questa ragione concentrano opere architettoniche e artistiche, concentrano musei, concentrano cultura. I flussi turistici culturali sono in forte crescita: dal 2010 al 2016 le presenza turistiche sono passate da 94 milioni a 111 nelle città d'arte italiane, pari al 27% delle presenze turistiche in Italia. Gran parte di queste presenze si concentra nei centri storici delle principali città capoluogo. Nel 2015 gli stranieri hanno rappresentato il 60,8% delle presenze, con una spesa per il turismo culturale stimata in 13 miliardi di euro. Nel 2015 su 10,6 milioni di presenze ben il 69,3% ha riguardato le prime dieci città italiane, con Roma che ha accolto da sola 24,8 milioni di presenze, seguita da Milano con 11,7, Venezia con 10,2, Firenze con 9,1, Torino con 3,4, Napoli con 2,9, Bologna con 2,2, Verona con 1,8, Pisa con 1,7, Genova con 1,6.

ANZIANI E GIOVANI: TERRITORI A CONFRONTO

Fonte: elaborazione Cresme su dati censuari Istat, 2011

