L’Istat: nel 2016 crescono redditi e diseguaglianze e peggiorano le condizioni delle nuove generazioni

In Italia crescono redditi e disuguaglianze, peggiorano le condizioni delle nuove generazioni. Per 3 laureati che vanno via solo uno torna. Lo sottolinea l’Istat nella quinta edizione del Rapporto sul benessere equo e sostenibile, pubblicato questa mattina. Un’indagine che prende in considerazione alcuni indicatori, in tutto 129.

Nel 2016 il Paese è uscito da una crisi profonda

Il 2016 - mette in evidenza l’indagine - «è stato l'anno della definitiva uscita del Paese da una crisi profonda e prolungata che ha cambiato la struttura produttiva italiana, i comportamenti individuali, le politiche pubbliche. Il miglioramento, registrato in molti ambiti del contesto socio-economico, ha avuto ampie ripercussioni sui diversi aspetti del benessere nel nostro Paese».

Benessere ma non per tutte le fasce della popolazione

Tuttavia, la diffusione del benessere, continua l’Istat, non ha interessato in maniera omogenea tutte le fasce della popolazione e tutti i territori.

Cosa migliora

L’evoluzione positiva del benessere nel periodo recente è sostenuta da tre elementi: il proseguimento del trend di crescita in alcuni settori, quali ad esempio quello dell’istruzione e della formazione, caratterizzati dal costante miglioramento di alcuni indicatori come la quota di laureati e altri titoli terziari (30-34 anni). Il secondo elemento è il progresso degli indicatori più legati alle dinamiche del ciclo economico, come il tasso di occupazione o il reddito disponibile. Terzo elemento: il ritorno di segnali positivi, dopo alcuni anni, per alcuni aspetti importanti del benessere, come la qualità del lavoro e la soddisfazione per la vita.

Continua ad aumentare il reddito delle famiglie

Nel 2016 continua ad aumentare il reddito disponibile delle famiglie consumatrici (+1,6% rispetto all'anno precedente). Secondo i dati di contabilità nazionale, la crescita di reddito nel 2016 conferma la tendenza positiva già registrata nel 2015. È aumentata però la diseguaglianza: il rapporto tra il reddito posseduto nel 2015 dal 20% della popolazione con i redditi più alti e il 20% con i redditi più bassi è salito a 6,3 dal 5,8 registrato nel 2014.

Ma resta alto il numero di persone in forte disagio economico

Resta alto il numero di persone in condizione di forte disagio: nel 2016 l’incidenza della povertà assoluta, più che raddoppiata durante la crisi, si è mantenuta su valori elevati (7,9%) ed è ulteriormente aumentata tra i minori (12,5%, corrispondente a 1 milione 292mila) mentre gli anziani si confermano il gruppo meno fragile (3,8%). L’incidenza di povertà assoluta raggiunge il valore massimo tra gli stranieri (sia in famiglie miste sia in famiglie di soli stranieri) i quali risultano assolutamente poveri in un terzo dei casi (contro meno di 1 su 20 tra gli italiani).

Incapacità dell’Italia di dare prospettive ai giovani altamente qualificati

Peggiorano le condizioni dei giovani. Nel 2016 circa 16 mila laureati italiani tra i 25 e i 39 anni hanno lasciato il Paese e poco più di 5 mila sono rientrati, confermando il trend negativo del tasso di migratorietà dei giovani laureati. In un anno, quindi, per tre under-40 con titolo accademico andati via solo uno è rimpatriato. «La capacità dell’Italia di favorire prospettive di occupazione altamente qualificata per i laureati italiani - sottolinea l’Istat - continua a mostrare segnali decisamente negativi».

