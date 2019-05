Aumentano i traffici di esseri umani e rendono miliardi alle mafie

Dal 1° sbarco “biblico” di migranti sulle cose italiane sono passati oltre 26 anni. Il 7 marzo 1991 nel porto di Brindisi, in un solo giorno, a bordo di due grossi navi mercantili e di imbarcazioni di ogni tipo, giunsero in porto 27 mila albanesi. Il 1° agosto dello stesso anno al porto di Bari attraccò nave con a bordo 20mila persone. A conclusione di questo lungo periodo che vede l'Italia come punto di approdo di migliaia di migranti provenienti per lo più dai Paesi dell'Africa e del sud est-asiatico, il XII Comitato “Mafie, migranti e tratta degli esseri umani, nuove forme di schiavitù” della Commissione parlamentare antimafia, coordinato da Fabiana Dadone del M5S, ha presentato e approvato la sua relazione finale.

I numeri

Nel 2016 sono stati 503.700 i migranti che hanno attraversato illegalmente le frontiere dell'Unione europea, di cui 364.000 attraverso la rotta del Mediterraneo, per mezzo di barconi fatiscenti che hanno solcato il mare. Secondo le stime, gli arrivi in Grecia sono crollati del 79%, a quota 182.500, grazie all'accordo con la Turchia in vigore da marzo di quell'anno. Il numero di migranti arrivati in Europa attraverso la rotta centro-mediterranea, che riguarda soprattutto l'Italia e in misura molto minore Malta, è invece cresciuto di circa il 20%.



Solo in Italia, nel 2016, sono stati accertati 181 mila arrivi dalla rotta centro mediterranea (Nigeria, Eritrea, Guinea, Costa d'Avorio e Gambia) un record mai raggiunto prima. Nei primi sei mesi del 2017 i dati rilevati dall'Alto Commissariato per i rifugiati delle Organizzazioni Unite mostrano un ulteriore incremento rispetto allo stesso periodo del 2016: poco meno di 64.000 persone sarebbero giunte in Italia, registrando così un +26% di arrivi, e oltre 1.800 decessi.

Delle tante persone che approdano in Italia solo una percentuale minore è interessata a rimanervi. La maggior parte deve ritenersi in transito alla volta degli altri Paesi del nord Europa.



Tratta e traffico

Tratta e traffico di essere umani sono giuridicamente concetti distinti ma il Comitato fa notare che questa distinzione è ormai superata dagli eventi, nei quali la criminalità organizzata internazionale e transnazionale la fa da padrona. Molto spesso si sviluppano sui medesimi canali, per altro coincidenti con quelli utilizzati per ogni altro traffico illecito (armi, stupefacenti, auto rubate tabacchi) e soprattutto attraverso l'impiego dei medesimi metodi, rendendo particolarmente difficile l'individuazione dell'una o dell'altra situazione.

Non solo: la distinzione molto spesso complica l'attività investigativa e giudiziaria.



La “tratta di esseri umani” tecnicamente e giuridicamente è individuata nell'atto di reclutare, trasportare o prestare alloggio a persone, nel passaggio dal loro Paese ad un altro, attraverso l'uso di violenza (coercizione, forza, inganno, minaccia o sfruttamento di una posizione di vulnerabilità – intese in senso fisico, psicologico e morale) per riceverne un guadagno in forma di denaro o altri benefici che portino il trafficante ad avere il controllo o il possesso sul trafficato. Controllo o possesso possono includere lo sfruttamento sessuale, lavorativo, piuttosto che la schiavitù o l'espianto di organi.

Per “traffico” (o “contrabbando di migranti”), si intende, invece, l'ottenimento, diretto o indiretto, di benefici materiali o finanziari dal trasporto illegale di una persona dal suo Paese ad un altro.



Nazionalità e rotte

Secondo i dati dell'Europol le vittime di tratta provengono prevalentemente dall' Albania, Russia, Ucraina, Ghana, Nigeria, Cina, Vietnam e Brasile.

Le vittime di nazionalità brasiliana e albanese, rappresentano quelle più difficili da individuare una volta presenti nel territorio intra-Schengen in ragione del fatto che le organizzazioni riescono a mimetizzarle e farle passare per cittadine comunitarie. Nel primo caso le organizzazioni criminali riescono a farle entrare in Italia con visti turistici, poi una volta nel paese, le muniscono di documenti falsi, per lo più portoghesi, sfruttando il fatto che parlano tale lingua; nell'altro caso, invece, da quando vi è stata la liberalizzazione del visto d'ingresso, in ragione di un futuro ingresso dell'Albania nella Unione europea, è stato chiaramente favorito l'ingresso e la circolazione nel territorio europeo dei cittadini e in conseguenza anche l'ingresso delle vittime di tratta da destinare alla prostituzione, rendendo pressoché impossibile una loro rilevazione al momento del passaggio alle frontiere.



Le rotte tradizionali di ingresso nel territorio europeo, maggiormente sfruttate rimangono quella africana che si sviluppa dal Corno d'Africa e attraverso il Sudan e il Ciad raggiunge la Libia, per poi approdare sulle coste meridionali dei pesi europei affacciati sul Mediterraneo; quella medio orientale e quella balcanica, per lo più sfruttate da chi proviene dal sud-est asiatico.

Le attività investigative dicono che i flussi migratori diretti verso il nostro Paese investono attualmente due teatri principali.

L'uno, attualmente in calo rispetto agli anni precedenti, interessa le coste pugliesi e in parte quelle calabresi e lucane prospicienti l'Adriatico meridionale e lo Jonio. Le modalità più comune di trasporto in quest'area di migranti avviene utilizzando potenti gommoni, allestiti ed equipaggiati dalle organizzazioni criminali. I tentativi di sbarco avvengono normalmente con manovre atte a eludere i sistemi di vigilanza a mare, raggiunte le coste italiane e proceduto allo sbarco, gli scafi si riallontanano immediatamente.



Diverse sono le caratteristiche del fenomeno del traffico di esseri umani sull'altro versante, quello del Mediterraneo centrale, a ridosso delle coste nordafricane. Le organizzazioni di trafficanti che gestiscono questi viaggi pianificano le traversate del Canale di Sicilia su mezzi che versano già alla partenza in condizioni precarie, tali da rendere doverosa l'azione di soccorso, che non di rado viene sollecitata in tratti di mare ancora prossimi alle coste nordafricane.



I flussi finanziari

Ciò che accomuna i fenomeni migratori della tratta e del traffico di esseri umani - spiega il Comitato nella relazione conclusiva - è l'aspetto economico, ovvero la capacità delle organizzazioni di fare impresa e conseguire profitti rilevanti dallo svolgimento di tutte le attività ad essi connesse e collegate, nonché dal successivo sfruttamento delle persone una volta giunti a destinazione.

Come in un vero e proprio mercato regolato dal rapporto tra domanda e offerta, anche il fenomeno migratorio ha assunto caratteristiche e dinamiche market oriented e coerenti processi funzionali a detrimento delle politiche immigratorie restrittive e a favore delle organizzazioni criminali che, con piglio imprenditoriale, hanno individuato nella speranza (e nella disperazione) e nelle aspettative (e nelle illusioni) dei potenziali migranti la domanda di un bene predisponendone l'offerta in una serie di servizi: raccolta finanziaria, logistica, trasporto, alloggio temporaneo, transito, impiego nel paese di arrivo.



Secondo le stime dell'Organizzazione internazionale del lavoro, oltretutto datate al 2009 ma pur sempre le ultime ufficialmente disponibili su scala globale, il mercato della tratta, varrebbe circa tre miliardi di dollari all'anno solo per lo sfruttamento sessuale, e avrebbe delle ricadute, in termini di profitti da sfruttamento del lavoro illegale pari a 32 miliardi di dollari all'anno.

È in tal modo che le organizzazioni criminali hanno attivato quella che oggi può essere considerata una reale ed efficiente «internazionale del crimine», ovvero una rete transnazionale di collaborazione e cooperazione criminale che rende i confini del tutto permeabili.



Gli attori dei traffici

Le acquisizioni investigative degli ultimi anni hanno continuato ad evidenziare come l'operatività nel settore del traffico di esseri umani risulti quasi esclusivamente appannaggio di organizzazioni criminali transnazionali straniere e comunitarie, tra le quali spiccano prevalentemente quelle di matrice nigeriana, albanese, rumena, maghrebina, cinese, dell'ex-Urss e bulgara, capaci di stabilire anche accordi criminali interetnici e, in misura minore, di altri sodalizi dell'est europeo, dei Balcani occidentali, del sud e centro-America, del medio oriente, del sub-continente indiano ed asiatici.



A differenza delle mafie tradizionali, non sempre tali sodalizi si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva. Da ciò discende che solo in pochi casi è stato possibile contestare il reato di cui all'articolo 416-bis del codice penale configurandosi, invece, la fattispecie di cui all'articolo 416 comma 6, prevista proprio per l'associazione finalizzata alla tratta di persone.

Il ruolo delle mafie italiane

Sul punto specifico la relazione, in base ai dati di cui si dispone, conclude che le organizzazioni mafiose tradizionali italiane non appaiono attualmente impegnate nell'attività del traffico e della tratta di esseri umani. Non si registrano neppure stabili rapporti con la criminalità organizzata italiana.



Il comitato, però, sembra convinto fino ad un certo punto, visto che prosegue cosi: «Anche se l'ipotesi secondo la quale le organizzazioni nostrane e quelle estere non sarebbero in stretto contatto, quanto meno per gestire l'arrivo e il transito delle vittime di tratta sul territorio italiano, appaia degno di approfondimento, anche perché sembra molto poco probabile che ancorché se non accertato un rapporto di collaborazione o autorizzativo non vi sia almeno un rapporto di competizione per il controllo del territorio. In tal senso basterebbe ricordare i drammatici episodi di Castel Volturno e gli scontri tra i clan camorristi e le bande di nigeriani degli anni passati».



Risultano comunque accertati collegamenti, se pur episodici, tra la mafia nigeriana e la camorra campana, in particolare nella provincia di Caserta. Le prostitute ed i loro protettori costituiscono, molto spesso, delle vere e proprie vedette della camorra; i clan nigeriani pagano il pizzo alla camorra per l'utilizzo del suolo sul quale le ragazze esercitano la prostituzione; nonché rapporti tra la criminalità italiana e la mafia cinese, solo negli ultimi anni si sono avuti casi di gruppi criminali misti, composti cioè da cinesi e italiani, dediti oltre che a estorsioni e rapine anche a sequestri lampo per lo più di cittadini cinesi per costringerli a pagare i debiti assunti per essere introdotti clandestinamente in Italia.



Recenti riscontri investigativi attestano l'interesse delle mafie italiane nella gestione del business dell'accoglienza e nella gestione dei centri (si veda, ad esempio, l'indagine Mondo di mezzo della Procura di Roma).



Alcune proposte

Il Comitato presenta al legislatore anche molte proposte.

Segnaliamo lo sviluppo di ercorsi formativi ad hoc per le forze dell'ordine affinché possano acquisire le necessarie competenze e conoscenze utili ad affrontare il fenomeno con un approccio multidisciplinare: sicurezza, sociale e culturale.

Sotto l'aspetto economico-finanziario il Comitato della Commissione parlamentare antimafia propone di provvedere, in occasione del recepimento della IV Direttiva antiriciclaggio (2015/849/Ue), all'istituzione dei registri pubblici per individuare gli effettivi titolari dei patrimoni e adeguare la normativa riguardante i money transfer affinché si possano meglio individuare i flussi finanziari derivanti dalle attività illegali.



Sempre sul piano degli interventi in ambito economico-finanziario appare fondamentale estendere l'istituto della confisca dei beni andando a colpire quelle aziende che, collusi con l'organizzazione criminale – anche non mafiosa – sfruttano la manodopera dei trafficati.

Ma l'aspetto economico rappresenta un elemento centrale anche sul versante della vittima: per quanto concerne quella di sfruttamento lavorativo prevedere il diritto a ricevere dal datore di lavoro il risarcimento, ovvero ricevere quanto non ha ricevuto durante lo sfruttamento. Tale discorso è applicabile in generale a tutte le vittime di tratta che intendono emergere e per le quali oggi si prevede, a norma del decreto legislativo n. 24/2014, un indennizzo forfettario – evidentemente del tutto inadeguato secondo il parere del Comitato – di 1.500 euro.

r.galullo@ilsole24ore.com

