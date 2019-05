Richiedenti asilo, sulle quote obbligatorie braccio di ferro tra Parlamento e Consiglio Ue

Sulla riforma del regolamento di Dublino «non siamo a un’intesa e neppure alla vigilia di un'intesa», ha detto il premier Paolo Gentiloni al termine del vertice europeo, sottolineando che sul tema della gestione dei migranti «resta un’indisponibilità a nostro avviso inaccettabile di alcuni Paesi, in particolare i Visegrad, a rispettare le decisioni prese». Quello delle regole da applicare per le domande di asilo (e dei ricollocamenti obbligatori) è il vero tavolo su cui si gioca la partita dei migranti. Il paradosso è che i giocatori fanno parte, almeno formalmente, della stessa squadra: l’Unione europea.

A che punto siamo

La proposta del parlamento, che considera il Paese di arrivo non più automaticamente responsabile per le richieste, deve ottenere il via libera del Consiglio europeo, cioè dei capi di stato e di governo dei paesi dell’Unione, che sono divisi su questo tema. Il braccio di ferro è tra chi chiede di votare a maggioranza qualificata nel caso non si delineassero le condizioni per l’unanimità - Commissione e Parlamento Ue e principali cancellerie europee - e chi, come il presidente del Consiglio europeo Donald Tusk (polacco) e i paesi del gruppo di Visegrad (Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia e Ungheria), rilancia sulla necessità di avere il consenso di tutti. Allo stato attuale la trattativa è in stallo.

Che cosa è il regolamento di Dublino

Il regolamento di Dublino è l’insieme delle regole adottate dall’Unione europea per determinare quale Stato membro deve gestire una domanda di protezione internazionale fatta da una persona. Il diritto di chiedere asilo è sancito dalle Convenzioni di Ginevra, firmate da tutti gli Stati membri e integrate nei Trattati europei.

Le regole attuali: paese di arrivo responsabile delle richieste di asilo

In base alle regole in vigore, il primo paese di arrivo è in via automatica responsabile del trattamento delle domande di asilo. In questa situazione alcuni Stati, come l’Italia e la Grecia, hanno gran parte del peso della gestione dei flussi migratori sulle proprie spalle. L’obiettivo della riforma è quello di garantire una ripartizione più equa dei richiedenti asilo tra i Paesi che fanno parte dell’Unione europea. Il criterio del primo paese di accesso viene sostituito con un meccanismo permanente e automatico di ricollocamento secondo un sistema di quote, a cui sono tenuti a partecipare obbligatoriamente tutti gli stati membri dell’Uni0ne europea.

Il via libera del Parlameto Ue ad avviare la trattiva con il Consiglio europeo

A novembre il mandato negoziale per cambiare le regole del sistema d’asilo dell’Ue, redatto dalla commissione per le libertà civili, è stato approvato dopo una lunga negoziazione parlamentare dalla plenaria del Parlamento europeo con 390 sì, 175 no e 44 astenuti. I deputati hanno avuto così il via libera ad avviare colloqui con il Consiglio europeo, non appena gli Stati membri avessero concordato la propria posizione negoziale. È in questo passaggio che l’iter ha perso velocità.

Cosa prevede la proposta di riforma: più solidarietà in cambio di fondi

In base alla proposta di modifica avanzata da Strasburgo, il Paese in cui un richiedente asilo arriva per primo non è più automaticamente responsabile del trattamento della domanda di asilo. I richiedenti asilo verrebbero invece ripartiti tra tutti i Paesi dell’Unione europea e sarebbero ricollocati in un altro Stato membro in maniera automatica, quindi più rapida. I Paesi Ue che non dovessero accogliere la propria quota di richiedenti asilo rischierebbero, stando alla proposta dei deputati europei, di veder ridotto il loro accesso ai fondi comunitari. Il principio è: fondi in cambio di una maggiore solidarietà.

Lo strappo del presidente del Consiglio europeo Tusk

All’inizio della settimana il presidente del Consiglio europeo Donald Tusk, polacco, ha mandato una lettera agli altri leader europei nella quale ha spiegato di essere contrario a un sistema di quote obbligatorie di ripartizione di migranti. «La questione delle quote obbligatorie - ha scritto - si è dimostrata essere altamente divisiva e l’approccio è risultato essere inefficace». Tusk e i Paesi dell’Est hanno chiesto che sulla riforma del regolamento di Dubblino il Consiglio europeo prenda una decisione all’unanimità.

La replica di Tajani (Parlamento Ue): serve voto a maggioranza qualificata

«Se c’è unanimità, ben venga - è stata la replica del Presidente del Parlamento europeo Antonio Tajani -. Altrimenti - ha aggiunto - il Consiglio vada avanti con il voto a maggioranza qualificata, così come prevedono i Trattati. L’Europa non può rimanere bloccata dai veti, i cittadini non capirebbero. Serve solidarietà». La procedura di codecisione, in cui il Parlamento è colegislatore insieme al Consiglio, prevederebbe infatti il voto a maggioranza qualificata. Tajani ha chiesto al Consiglio Ue di decidere «in fretta».

Fonti diplomatiche: 24 Stati a favore della riforma

Fonti diplomatiche europee hanno segnalato che il dibattito dei leader Ue alla cena del summit di ieri sera ha messo in luce che 24 Stati membri sono a favore di una riforma del regolamento di Dublino, con un elemento di ricollocamenti obbligatori, e che se non si raggiungerà l’unanimità per giugno, si arriverà ad un voto a maggioranza qualificata. Una versione confermata dallo stesso Tusk: «la questione delle quote obbligatorie resta contenziosa - ha spiegato - anche se la temperatura è scesa significativamente». Il presidente del Consiglio europeo ha poi aggiunto: «appare molto difficile trovare un compromesso» ma i leader ne riparleranno del vertice di marzo e «dovranno decidere a giugno». Il braccio di ferro tra le due diverse anime dell’Unione europea continua.

