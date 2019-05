Beni pubblici europei per superare la lotta rigoristi-solidaristi

L'Italia è l'unico paese ad aver presentato un documento dettagliato sulla riforma del governo della moneta unica in occasione del Consiglio europeo e del vertice dei Capi di Stato e di governo dell'euro del 16 dicembre.

Vi sono state riprese e sistematizzate molte idee avanzate dall'Italia in questi anni, principalmente con la elaborazione del ministero del Tesoro e la regia di Palazzo Chigi. Ne sono testimonianza i contributi del nostro Paese alle elaborazioni sul completamento del governo della moneta unica nei cosiddetti rapporti dei quattro e successivamente dei cinque presidenti, rispettivamente nel 2012 e 2015.

Nel frattempo molti temi che sembravano di esclusivo interesse per specialisti e appassionati di materie europee piano piano si stanno facendo strada anche nel dibattito politico: il completamento dell’unione bancaria, uno strumento di stabilizzazione economica, un bilancio dell’area euro, un ministro europeo delle finanze, strumenti a sostegno delle riforme strutturali e degli investimenti nel quadro delle regole di bilancio esistenti. La Commissione europea ha presentato su questi temi un pacchetto di proposte che sono una buona base di partenza. La loro fattibilità non è certo facile per una serie di nodi politici irrisolti nel confronto tra gli Stati membri.

Il documento dell’Italia sottolinea, oltre alle questioni accennate, l’importanza di promuovere e finanziare beni pubblici europei. Alcune sfide comuni possono essere affrontate al meglio a livello europeo, cercando nuove fonti di finanziamento che non siano esclusivamente i contributi nazionali al bilancio comune, e le economie degli Stati membri ne beneficerebbero direttamente anche solo per un effetto transfrontaliero, di spillover, questa la tesi. Questa impostazione può essere interpretata anche come il tentativo di cercare, per così dire, una terza via tra l’austerità e la contestazione dei vincoli di bilancio, e come un modo per provare a spostare il dibattito politico europeo su un terreno più avanzato superando la dicotomia tra “rigoristi” e “solidaristi”. A parere di chi scrive in questi anni il dibattito politico europeo si è concentrato troppo sul confronto tra le posizioni divergenti degli Stati membri e sui diversi tavoli negoziali a Bruxelles. Poca attenzione è stata rivolta invece alla necessità di riconciliare non tanto le contrapposizioni diplomatiche quanto le diverse sensibilità a livello civile, tra le opinioni pubbliche.

La divergenza scaturita dalla crisi finanziaria oltre che economica e politica però è stata ed è anche una frattura democratica. Un po’ come le guerre le grandi crisi economiche aumentano i divari sociali all’interno degli Stati e lo stesso accade in uno spazio economico più vasto. Aldilà delle performance delle economie nazionali si è diffusa ovunque nella classe media europea e nelle classi più disagiate la sensazione di aver pagato per la crisi globale di questo decennio. In alcuni Stati il sostegno a grandi e piccoli istituti di credito, rimasti vittime della finanza creativa, è costato circa il 10% del Pil. In altri, i tagli al bilancio pubblico hanno inferto ferite profonde. Uno shock economico, politico e morale. A esso è seguito, in anni successivi, l’impatto massiccio in particolar modo sulle istituzioni più prossime ai cittadini, quelle locali e regionali, dell’arrivo più o meno incontrollato di migranti e rifugiati. Nello stesso contesto, molti cittadini sono rimasti esclusi dei benefici del lungo boom dei servizi finanziari, hanno visto grandi campioni nazionali dell’economia spostarsi verso spazi fiscali più compiacenti e hanno tratto poco beneficio, almeno poco visibile per loro, dall’appartenenza a un mercato di dimensioni europee. Con lentezza si procede alla costruzione di quella Unione di capitali che potrebbe alimentare una ripresa più rapida e solida, e molti piccoli imprenditori in tante parti di Europa fanno fatica a guardare oltre il quotidiano.

Ne è derivato una sorta di cortocircuito politico che è l’ostacolo principale per un rilancio dell’integrazione e delle sue istituzioni. Nessuno vuole pagare i conti, nel nord Europa come al sud, di un passato per il quale pensa di non avere responsabilità perché quella responsabilità è dell’establishment. Spesso, di un establishment identificato con una dimensione non nazionale: dalle strutture amministrative di Bruxelles ai leader politici di paesi vicini. Non sarà facile far crescere l’idea che beni pubblici europei come la gestione della politica migratoria, un piano di azione della difesa europea, una serie di politiche esterne e interne, siano invece un fattore di progresso per il futuro di tutti. E che il conto da assumere insieme sia per così dire una questione civile, e non di oligarchie. Sia insomma un modo per tutelare i bilanci nazionali nel medio periodo, per ridare ossigeno alle risorse pubbliche e al ruolo degli Stati nel convulso contesto di oggi, non per sottrarre responsabilità e sovranità.

Non c’è molto tempo prima delle elezioni europee del 2019 e di un banco di prova che si annuncia decisamente impegnativo per la democrazia europea. Molte sono le incertezze nei sistemi politici nazionali e al momento le principali riguardano forse i due paesi che più di ogni altro hanno contribuito alimentare una visione alta dell’integrazione: la Germania e l’Italia.

Si può solo sperare che il contributo italiano aiuti a superare una fatua accentuazione di retoriche contrapposte: ultraliberisti contro keynesiani, virtuosi contro peccatori in materia economica. È arduo, ma indispensabile sperare che il processo di integrazione riconquisti una connotazione di progresso che unisce i popoli europei. Il rischio, infatti, è che i riformisti europei restino schiacciati in una radicalizzazione del discorso politico. Il sentiero stretto dell’Italia, si può dire, è anche quello dell’Europa.

* Consigliere per gli affari europei del Presidente del Consiglio

