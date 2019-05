Estorsione, la Procura di Bari indaga sul consigliere di Stato Francesco Bellomo

Il consigliere di Stato Francesco Bellomo è stato iscritto nel registro degli indagati della Procura della Repubblica di Bari. Su di lui pende l’accusa di estorsione ai danni delle allieve che frequentano la Scuola di formazione per magistrati.

Disposta l’audizione di numerose studentesse

Il fascicolo è coordinato dal procuratore aggiunto Roberto Rossi, che ha già ascoltato l’avvocatessa Rosa Calci, 28 anni di Carginola (Foggi). Il pm ha intenzione di ascoltare anche altre numerose testimone. La Procura barese, che nei giorni scorsi aveva aperto un fascicolo d’indagine senza ipotesi di reato, sulla base di alcuni elementi acquisiti ipotizza ora che il magistrato amministrativo abbia obbligato alcune sue allieve della Scuola di formazione per magistrati a presentarsi ai corsi in minigonna, tacchi a spillo e con trucco marcato e preteso che non fossero sposate. La vicenda era stata denunciata dal padre di una studentessa. La Procura di Bari ritiene di essere competente ad indagare anche perché una sede della scuola di formazione “Diritto e Scienza” di Bellomo ha sede anche nel capoluogo pugliese, città in cui il magistrato amministrativo risiede. Nel corso dell’indagine il procuratore aggiunto Roberto Rossi, titolare del fascicolo, convocherà in qualità di testimoni alcuni degli iscritti al corso e procederà all’acquisizione di altri documenti (anche di natura fiscale) nella scuola.

La Procura di Milano ha aperto una inchiesta conoscitiva

La Procura di Milano ha aperto un fascicolo, allo stato senza ipotesi di reato né indagati, sulla vicenda del giudice del Consiglio di Stato Francesco Bellomo. Al momento si tratta di un fascicolo a “modello 45”, ossia relativo ad atti non costituenti notizia di reato e, da quanto si è saputo, non sono arrivate nemmeno denunce a Milano (nel capoluogo lombardo c’è una delle tre sedi della scuola di formazione) contro Bellomo. Per valutare se e come procedere nelle indagini i magistrati milanesi, tra l’altro, si sono messi in contatto con i colleghi della Procura di Bari, dove Bellomo è indagato per estorsione, e della Procura di Piacenza, dove il padre di una studentessa ha denunciato vessazioni e minacce subite dalla giovane durante il corso per aspiranti magistrati.

L’intervento del Consiglio superiore della magistratura

Il vice presidente del Csm, Legnini, ha fatto sapere che la Sezione disciplinare ha disposto la sospensione cautelare (in questo caso facoltativa perché in assenza di misura cautelare) dalle funzioni e dallo stipendio del dottor Davide Nalin, collocato fuori ruolo organico della magistratura. Nell’ordinanza depositata oggi dalla Sezione disciplinare, infatti, viene riconosciuta al dottor Nalin la posizione di «mediatore» tra le corsiste e il consigliere Bellomo ed anche un ruolo essenziale per il perseguimento degli obiettivi della scuola, come vero e proprio “alter ego” del consigliere di Stato Bellomo. Sono stati valutati ai fini dell’esistenza del «fumus boni iuris» entrambi i capi d’incolpazione, e per quanto riguarda l’accusa del Capo B (esercizio di attività vietate ai magistrati ordinari in violazione della circolare del Csm sugli incarichi extragiudiziali del 2015) è stata presa in considerazione tale possibile violazione. Nell’ordinanza si fa anche riferimento all’utilizzo di fake account su Facebook finalizzato al monitoraggio delle abitudini delle corsiste.

