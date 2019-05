Intercettazioni, tra Natale e Capodanno ok a riforma

La riforma delle intercettazioni voluta dal ministro della Giustizia, Andrea Orlando, vedrà la luce tra Natale e Capodanno. E saranno previste tutele per la stampa. Sarà il Consiglio dei ministri convocato tra le due festività, infatti, ad approvare in via definitiva il decreto legislativo, dando corpo da un’intervento di cui si parla da anni. Oggi il testo ha fatto un nuovo passaggio in Consiglio dei ministri, il secondo dopo il primo via libera di novembre al provvedimento, figlio della riforma penale. Dopo quel passaggio, la palla è passata alla commissioni parlamentari per i pareri. E ora, dopo l’ok del governo alle modifiche proposte, ci sarà un nuovo passaggio nelle commissioni e infine il varo definitivo in Cdm.

Più tutele per la difesa

Le principali modifiche che oggi hanno avuto il via libera del Governo riguardano le tutele per le difese, rispetto alle quali c’erano specifiche istanze dei penalisti. Alla base, resta fermo il divieto di intercettare le conversazioni tra avvocato e assistito, ma qualora questo avvenisse in via anche solo occasionale, la verbalizzazione delle conversazione è vietata. Il termine temporale attribuito ai difensori per l’esame del materiale intercettato, una volta che questo sia stato depositato, è stato alzato da 5 a 10 giorni, con possibile proroga se il materiale è molto ampio e complesso. Gli avvocati potranno avere copia anticipata dei verbali di trascrizione sommaria effettuati dalla polizia giudiziaria.

Sì alla norma che consente l’acceso da parte dei giornalisti agli atti depositati

Via libera anche alla norma che consente l’acceso da parte dei giornalisti agli atti depositati. Nel decreto originario Orlando aveva inserito una disposizione per consentire alla stampa di accedere direttamente ai provvedimenti depositati durante l’indagine e non più segreti, in particolare a quelli in materia cautelare. Ma a novembre nel passaggio a Palazzo Chigi e poi nel successivo approdo in Cdm, la misura era scomparsa. Ora su parere della Commissione giustizia della Camera è stata reintrodotta e approvata. Con una specifica: la riforma intercettazioni prevede l'entrata in vigore sei mesi dopo la pubblicazione. Questa specifica misura sulla stampa, invece, entrerà in vigore 12 mesi dopo.

