Periferie, un terzo dei residenti nelle città vive in quartieri disagiati

Il 33,8% dei residenti nei capoluoghi metropolitani vive in quartieri dove c'è una significativa presenza di famiglie con potenziale alto disagio economico. L'incidenza di tali famiglie è variabile fra l'1-3% nel Nord, fino al 4 - 14% nel Mezzogiorno con punte massime a Napoli, Palermo e Catania. È quanto si legge in un estratto della relazione conclusiva sull'attività svolta commissione parlamentare d'inchiesta sulle condizioni di sicurezza e sullo stato di degrado delle città e delle loro periferie presieduta da Andrea Causin (Forza Italia).

«Altrettanto rilevante è la quota di residenti metropolitani, pari al 37,5% in quartieri dove si manifesta una significativa presenza di famiglie a elevata vulnerabilità sociale e materiale, quale sintesi di sette diversi indicatori». I valori massimi, viene rilevato nelle considerazioni finali, si registrano a Messina dove il 51,6% della popolazione «vive a stretto contatto con famiglie in condizioni di forte deprivazione sociale».

«La commissione sia permanente»

La commissione evidenzia come sia indispensabile rafforzare gli strumenti parlamentari e governativi per promuovere e gestire le politiche urbane. E pertanto auspica che nella XVIII legislatura il Parlamento possa rendere permanente l'esperienza utilmente sperimentata nell'ultimo anno, istituendo una commissione bicamerale per le città e le periferie. «Al tempo stesso si è rilevata la necessità di individuare una responsabilità univoca a livello governativo, rispetto ai diversi compiti e ruoli istituzionali che, pur avendo come unico campo di applicazione la città, sono oggi frammentati in molteplici competenze. Questo anche in coerenza con la più ampia esigenza di coordinamento interistituzionale e di integrazione intersettoriale». Indispensabile risulta «un punto di riferimento dell'amministrazione centrale cui imputare la guida del processo di intervento e che, nel pieno rispetto dell'attuale quadro di riferimento costituzionale, abbia il compito di coordinare la politica per le città e di definire l'Agenda urbana nazionale. Lo specifico organismo da utilizzare fra i tanti possibili potrà individuarsi in un dipartimento della Presidenza del Consiglio con ministro o sottosegretario delegato o in una cabina di regia o in una agenzia pubblica».

Minniti: tema cruciale per tutte le democrazie

Quello delle periferie «è un tema cruciale per tutte le democrazie: basti pensare a cosa è successo in Europa in questi anni» ha commentato il ministro

dell'Interno Marco Minniti intervenendo al convegno di presentazione dei lavori della commissione. Per affrontare questo argomento, secondo Minniti, «occorre dispiegare in un complesso di interventi contemporaneamente». Serve il controllo del territorio «ma un luogo sicuro non è dato soli dal presidio delle forze di polizia; ci vuole un progetto di sviluppo urbanistico, un modello di integrazione sociale, educazione e cultura».

Per Boldrini non chiedono assistenza ma uguaglianza

Nelle periferie si tocca con mano la crescita della disuguaglianza, a giudizio di Laura Boldrini. «C'è meno lavoro, più alto tasso di abbandono scolastico, maggiore carenza di servizi, degrado e disagio sociale. E questi quartieri non chiedono assistenza ma uguaglianza delle opportunità». Per la presidente la Camera «ha dato grande attenzione alle periferie in questa legislatura ed io stessa come presidente ho voluto visitare Scampia, Tor Bella Monaca, lo Zen, Quarto Oggiaro, Corviale. Il Paese non ripartirà se non si prosciugherà questa vasta area di disagio sociale».

