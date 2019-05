Angeloni (Bce): non imporremo a banche addendum su Npl

L’addendum della Bce sui flussi di nuovi crediti deteriorati delle banche «è il punto di partenza di un dialogo: in nessun caso la Bce imporrà a una banca il

rispetto dei parametri dell'Addendum, se non dopo un'attenta analisi incentrata sulle caratteristiche della banca stessa». È quanto afferma Ignazio Angeloni, componente del consiglio di vigilanza della Bce davanti alla commissione d'inchiesta sulle banche. «In parallelo, il Consiglio Ecofin di luglio ha sollecitato interventi legislativi sugli Npl, su cui la Commissione sta lavorando, e ha specificato che essi sono complementari a quelli della vigilanza». Angeloni ha ricordato che la consultazione pubblica sull'addendum è terminata qualche giorno fa e «le nostre strutture stanno valutando i commenti ricevuti, per poi

sottoporre un testo aggiornato agli organi decisionali (Consiglio di Vigilanza e Consiglio Direttivo della Bce)».

Angeloni: non imporremo a banche addendum Npl

«È stato rilevato - ha spiegato Angeloni - dai servizi legali del Parlamento e del Consiglio europei che nel formulare aspettative di vigilanza la Bce non deve superare il confine con i poteri regolamentari e legislativi, ma deve mantenere invece un'ottica orientata alle condizioni e alla rischiosità delle singole banche. Questa osservazione è corretta; nel preparare il provvedimento finale, il Consiglio di vigilanza valuterà formulazioni che evitino ogni fraintendimento. Gli interventi di secondo pilastro, quali quelli sugli accantonamenti rischi, sono sempre tarati sulla singola banca».

«Su Npl in Italia progressi maggiori che in Ue»

Per Angeloni in Italia sui crediti deteriorati sono stati fatti «progressi più pronunciati di quelli medi dell'area» euro e «si stanno compiendo progressi notevoli, incoraggianti. La ripresa economica - ha aggiunto - offre una finestra opportunità, di durata incerta, per completare il necessario risanamento più facilmente e mettersi alle spalle il problema».

«Servono misure per ridurre costi e tempi recupero crediti

Alla luce di ciò, ha esortato Angeloni, «l’Italia non deve mancare questa opportunità. Il legislatore italiano può aiutare con ulteriori modifiche legislative (oltre a quelle già adottate) a ridurre decisamente i costi e i tempi di recupero dei crediti». L’auspicio di Angeloni è che le banche italiane approfittare del momento di ripresa «che non sappiamo quanto durerà» per cedere i crediti deteriorati. Angeloni ha ricordato in particolare che l'incidenza dei crediti deteriorati lordi, che superava nel 2016 il 16% in Italia (6,6% nell'area euro) è scesa secondo gli ultimi dati attorno al 12% (5,5% nell'area euro). Al netto degli accantonamenti, il dato in Italia è passato dall'8,5 al 6% (3,6 e 2,9% nell'area euro).

«Banche ricollochino bond rischiosi risparmiatori»

Le banche italiane devono «verificare le consistenze e se possibile ricollocare presso investitori istituzionali» gli strumenti finanziari rischiosi sottoscritti

dai risparmiatori «privi di preparazione adeguata» ha auspicato il componente del consiglio di vigilanza Bce, secondo il quale il fenomeno, pur in calo, è «ancora consistente in alcuni paesi, fra cui soprattutto l'Italia». «Poiché la presenza di tali titoli nei portafogli di investitori meno preparati può oggettivamente ostacolare la risolvibilità di taluni intermediari, anche le autorità sono interessate al problema e possono svolgere un'opportuna opera di stimolo e coordinamento» ha concluso Angeloni.

«Poteri Bce limitati su requisiti membri cda banche»

Angeloni ha poi sottolineato che la Bce ha trovato “un ostacolo” nei propri poteri in materia di verifica dei requisiti di professionalità e onorabilità dei membri degli organi di amministrazione delle banche in Italia, sottolineando quindi che «una rapida e piena attuazione delle disposizioni di legge favorirebbe una maggiore coerenza di approccio fra l'Italia e il resto dell'unione bancaria».

Tali poteri in capo alla Banca centrale europea, ha ricordato Angeloni, sono soggetti ai “limiti stringenti” derivanti dalla normativa italiana vigente».





© Riproduzione riservata