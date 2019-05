Ghizzoni: Boschi mi chiese se possibile acquisizione Etruria, ma senza pressioni

Il 12 dicembre 2014 l’allora ad di Unicredit Federico Ghizzoni incontrò la ministra Maria Elena Boschi che gli chiese «se era pensabile per Unicredit valutare un'acquisizione o un intervento su Etruria». Lo ha detto Federico Ghizzoni, ex amministratore delegato di Unicredit, nel corso dell'audizione davanti alla commissione d'inchiesta sulle banche. «Risposi che per acquisizioni non ero grado di dare risposta positiva o negativa - ha continuato Ghizzoni - ma che avevamo già avuto contatto con la banca e che avremmo dato risposta. Cosa su cui il ministro convenne. Fu un colloquio cordiale e non avvertii pressioni da parte del ministro, ci lasciammo su queste basi».

«Non mi fu seccamente chiesto di acquistare Banca Etruria, l'avrei ritenuto inaccettabile, ma di valutare un intervento in Banca Etruria nell'indipendenza di giudizi», ha precisato poi Ghizzoni rispondendo a una sollecitazione di Carlo Sibilia (M5S) sull'incontro con Boschi. E ha aggiunto che quella di Boschi «era una richiesta che considerai abbastanza normale»,«soprattutto un Ceo di una banca come Unicredit deve mettere in chiaro che è la banca che prende la decisione e questo messaggio fu assolutamente condiviso dal ministro Boschi».

Boschi: confermo Ghizzoni, impeccabile e corretto

«Sulla vicenda Banca Etruria, confermo ciò che ha detto oggi Ghizzoni. Che è stato impeccabile nel raccontare i fatti. I fatti sono quelli. Io mi sono informata e interessata come avrebbe fatto chiunque altro all'economia del proprio territorio» ha scritto su Facebook la sottosegretaria alla presidenza del Consiglio Maria Elena Boschi. «Ghizzoni ha espressamente smentito eventuali pressioni definendo normale il mio comportamento. Ma soprattutto ha dimostrato che a chiedere di valutare l'acquisizione di Banca Etruria non fui io, come surrettiziamente fatto credere da una calibrata campagna di stampa per mesi, ma dall'advisor di Banca Etruria, prima. E dal management della banca, poi. Io non ho chiesto di acquisire una banca, ho chiesto se Unicredit fosse interessata o meno. C'è una bella differenza. E la risposta che mi è stata data è stata ineccepibile e corretta». Poi ha aggiunto: «Per me le parole di Ghizzoni sono molto preziose per la causa civile nei confronti del dottor De Bortoli. Che gode della solidarietà professionale di molti colleghi giornalisti ma per lanciare il suo libro ha raccontato il fatto in modo volutamente distorto».

Il tweet inviato stamattina da Boschi in replica alle dichiarazioni di Ghizzoni



De Bortoli: Ghizzoni conferma richiesta Boschi

«Ringrazio Federico Ghizzoni per aver confermato la richiesta dell'allora ministra Maria Elena Boschi di valutare una possibile acquisizione di Banca Etruria». Così invece Ferruccio De Bortoli, ex direttore del Corriere della Sera, ha commentato su Fb l’audizione dell'ex ad di Unicredit Federico Ghizzoni. De Bortoli ha spiegato di aspettare «che sia il Tribunale a dire l'ultima parola; credo che la penultima l'abbia già detta Ghizzoni». E ha sottolineato che nel suo libro «non si parla mai di pressioni». Poi ha aggiunto: «Attendo l'azione civile di cui ho sentito finora parlare, senza aver ricevuto alcun atto». Nel libro di De Bortoli, «Poteri Forti (o quasi)» si legge: «L'allora ministra delle Riforme, nel 2015, non ebbe problemi a rivolgersi direttamente all'amministratore delegato di Unicredit. Maria Elena Boschi chiese quindi a Federico Ghizzoni di valutare una possibile acquisizione di Banca Etruria. La domanda era inusuale da parte di un membro del governo all'amministratore delegato di una banca quotata. Ghizzoni, comunque, incaricò un suo collaboratore di fare le opportune valutazioni patrimoniali, poi decise di lasciar perdere»

Orfini (Pd): no pressione

«Visco, Vegas e oggi Ghizzoni confermano che non vi fu alcuna pressione - ribadisce il presidente del Pd, Matteo Orfini - Ghizzoni, inoltre, spiega che, a differenza di quanto scritto da De Bortoli, l'opzione acquisto di Etruria era già aperta prima del colloquio con Boschi». «Direi - aggiunge - che possiamo passare oltre e lasciare le strumentalizzazioni a chi non ha idee e progetti da presentare al Paese».

Ghizzoni: Boschi era preoccupata di impatto su territorio

Nella sua ricostruzione degli incontri avuto con il ministro Boschi, Ghizzoni nota un primo incontro del 4 novembre 2014 in occasione delle celebrazioni per i 15 anni di Unicredit e «in questo incontro non ci fu occasione di discorsi bilaterali e poi mi disse di sentirci nelle prossime settimane» e fu fissato incontro per il 12 dicembre. In questa occasione, ha aggiunto Ghizzoni, «per la prima volta affrontammo il tema specifico delle banche in crisi e, in maniera più specifica, il ministro Boschi mi manifestò la preoccupazione non tanto per le banche toscane ma su che cosa questo avrebbe comportato in termini di impatto sul territorio toscano in termini di erogazione del credito con riduzione dell'offerta del credito per famiglie e imprese. Feci presente - ha aggiunto Ghizzoni - che condividevo questa idea ma che banche sane avrebbero preso le posizioni delle banche in difficoltà».

Mail Carrai nel 2015, chiedeva di Etruria

Nel corso dell'incontro Ghizzoni precisò che «doveva essere la banca ad avere l'ultima parola». Tanto è vero, aggiunge Ghizzoni, che «al rientro a Milano, in banca, incontrando un paio di colleghi - tra cui quello dell'M&A - dissi che avevo avuto questo colloquio e che c'era stata questa richiesta e dissi di continuare a lavorare in totale indipendenza, anche dal sottoscritto». Nella sua ricostruzione Ghizzoni segnala che «il 13 gennaio mi arrivò mail di Carrai (Marco, imprenditore toscano e amico personale di Matteo Renzi, ndr) in cui mi si sollecitava una risposta. Esclusi che fosse stata la banca ma decisi di non richiedere un chiarimento». «Conoscevo Carrai. C'è un rapporto non molto approfondito» ha proseguito Ghizzoni, che - interpellato ancora sulle presunte pressioni scaturite dall' email sull'acquisizione di Etruria - ha aggiunto: «Se ci fosse stata l'intenzione di effettuare una forte pressione sarebbe stato più facile fare una telefonata. Una email ti lascia anche la possibilità di prendere una decisione autonoma da parte della banca. Resta il sollecito ma non è stato fatto in modo pesante».



A Carrai dissi che avremmo dato nostra risposta a banca

Alla email di Carrai «ho risposto che stavamo facendo nostre valutazioni e che avremmo dato nostra risposta esclusivamente a Banca Etruria», ha detto Ghizzoni. «Per me - ha aggiunto l'ex ad - Carrai era un privato che mi chiedeva una cosa che non era di sua competenza. In passato non ho mai avuto contatti con Carrai che si poneva tra me ed esponenti del Governo».

Carrai: email a Ghizzoni per mio cliente, legittimo interesse

«Nel caso dell’email del 13 gennaio 2015, il presunto mistero è presto rivelato: si trattava di questione tecnica, niente di più. Ero interessato, “nel rispetto dei ruoli” come ho scritto non a caso nell'email, a capire gli intendimenti di Unicredit riguardo Banca Etruria perché un mio cliente stava verificando il dossier di Banca Federico Del Vecchio, storico istituto fiorentino di proprietà

di Etruria». Questa la replica in una nota di Marco Carrai ( «Tutto assolutamente trasparente, tutto assolutamente legittimo») che ha aggiunto: «Confermo di aver avuto, in svariate occasioni, il piacere di incontrare e dialogare, a livello

professionale, con il dr. Federico Ghizzoni, a cui mi lega profonda stima e nella mia veste di consulente, come dichiarato da Ghizzoni stesso. Sono molteplici, infatti, le iniziative di natura professionale che abbiamo promosso o verificato insieme»

Prima discussione su intervento a settembre 2014

Ghizzoni ha ricordato come la prima discussione su un possibile intervento in Etruria avvenne il 1 settembre 2014 quando «fummo contattati da Etruria (che aveva appena bocciato la fusione con Vicenza, ndr) per analizzare un dossier per una eventuale acquisizione o ingresso nel capitale» e «rispondemmo già il giorno successivo che non c'era interesse da parte nostra, perché eravamo concentrati sulla crescita organica e orientati verso l'estero». «Il 3 dicembre poi - ha ricostruito Ghizzoni - ci fu un incontro con i vertici di Etruria e mi fu illustrata la situazione della banca. Mi dissero che la banca doveva trovare un investitore in tempi rapidi perche' c'era un rischio di commissarimento. Mi fu illustrato il processo ristrutturazione in corso e l'idea di separare la good bank dalla bad bank e di ridurre personale e filiali. Alla luce di questo sforzo mi si chiese se c'era l'interesse di Unicredit ad intervenire. Risposi - ha aggiunto Ghizzoni - che la vedevo molto difficile perchè c'erano tempi stretti e non mi era chiaro se tutte le azioni sarebbero state fatte nei tempi previsti e dissi che c'era un fattore esterno dirimente: stavamo tutti aspettando la definizione dei nuovi capital ratios per le banche dalla Bce e tutti aspettavano di avere queste informazioni per fare operazioni». «Dissi - ha detto l'ex ad di UniCredit - comunque che era difficile e che le avremmo analizzate con le strutture interne della banca e decidemmo di fare una analisi».

A gennaio 2015 comunicammo non interesse

Ghizzoni riferisce che Unicredit comunicò definitivamente il 29 gennaio ai vertici di Banca Etruria che non era interessata ad acquisirla. «Comunicammo che non eravamo disponibili ad andare avanti e da quel momento in poi anche con Banca Etruria non ci furono più contatti» ha spiegato Ghizzoni, precisando che poi l'11 febbraio Etruria fu commissariata. A quel punto «poi ci furono un paio di contatti con il capo della vigilanza di Bankitalia Barbagallo assolutamente ovvi e dovuti. Il 24 febbraio in una call mi veniva chiesto se alla luce del commissariamento eravamo disposti a riaprire il caso e risposi che non eravamo disponibili. E confermai anche a Barbagallo che non ci interessava l'investimento in Etruria, poi se ne riparlò a fine anno con il processo di salvataggio delle 4 banche in crisi». Interpellato poi su un possibile cambiamento di atteggiamento dell'esecutivo nei confronti di UniCredit dopo la risposta negativa su un intervento, Ghizzoni ha escluso questa eventualità: «Non ho avvertito cambiamenti di nessun genere nella relazione con il Governo».



Etruria troppo onerosa e rischio Npl

«Non facemmo una due diligence ma valutammo un assorbimento di capitale di 27 punti base, superiore a 1 miliardo e ci siamo fermati lì» dice Ghizzoni motivando il "no" di Unicredit all'acquisizione di Etruria. «I vertici di Etruria ci prospettarono una separazione fra Good e bad bank nell'incontro di inizio dicembre ma su questo non avevamo indicazioni della vigilanza e non sapevamo chi avrebbe coperto lo shortfall fra Good e bad bank. Non vedevamo un ritorno sul capitale e i ratios di capitale stavano per essere inaspriti con l'arrivo della vigilanza Bce». Infine, ha aggiunto Ghizzoni, «avevamo l'impressione che il portafoglio di Banca Etruria non fosse adeguato al profilo di rischio di Unicredit mentre il processo trasformazione in spa e soprattutto la separazione fra Good Bank e bad bank era troppo complessa prima di un possibile commissariamento il cui rischio ci era stato prospettato dagli stessi vertici di Etruria».

Nessuna influenza da Bankitalia su nostra decisione

«Non ho ricevuto sollecitazioni da Bankitalia - ha precisato poi Ghizzoni - ma ho dato per scontato che un consulente che si muove in direzione di rafforzare il capitale di una banca in difficoltà tenga informata Bankitalia che, comunque, non ha esercitato alcun tipo di influenza sulla nostra decisione in merito a Banca Etruria» L'ex ad Unicredit ha precisato che Via Nazionale era «informata» delle attività portate da Banca Etruria per uscire dalla situazione critica in cui si trovava prima del commissariamento.

© Riproduzione riservata