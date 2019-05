Caso Ilva, non si può giocare così sulla credibilità dell’Italia

Sembrava che il tavolo sull’Ilva potesse essere il punto di partenza della volata per chiudere il contratto di cessione dell’acciaieria alla multinazionale ArcelorMittal. Invece, lo scontro tra Governo e Regione Puglia (con il Comune di Taranto) si è di nuovo radicalizzato. Il Governatore Emiliano e il sindaco Melucci non hanno ritirato il ricorso al Tar contro il decreto Ilva; il ministro Calenda ha sospeso il tavolo annunciando il fermo dell’impianto di Taranto per non mettere a rischio i 2,2 miliardi di garanzie pubbliche. Uno scontro (proseguito dopo il vertice con accuse al limite dell’insulto personale) andato in scena sotto lo sguardo dei rappresentanti di ArcelorMittal, che alcuni partecipanti descrivono tra lo spiazzato e l’incredulo.

Di tavoli saltati e riconvocati la storia sindacale italiana ne ha visti moltissimi. Non sarà il primo né l’ultimo. La campagna elettorale che incombe non aiuta, ma per ricomporre i cocci occorre tornare rapidamente al cuore della questione: gli investimenti ambientali per mettere in sicurezza l’impianto di Taranto e la garanzia per il capitale impegnato da una multinazionale estera In Italia. Nel merito, al tavolo, prima dello scontro, il Governo aveva dato certezze su tutte le richieste dell’ordine del giorno dettato proprio dal sindaco di Taranto, assicurando la fine dei lavori ambientali, nel 2020, un anno prima del programma iniziale.

Sulla garanzia dell’investimento di ArcelorMittal, invece, pende ancora la spada di Damocle del ricorso di Emiliano. Come hanno spiegato chiaramente tutti i sindacalisti - in primis i rappresentanti della Fiom, Landini e Re David - «serve un atto di responsabilità di Regione e Comune di Taranto che devono ritirare il ricorso. C’è una trattativa iniziata, ci sono risultati già ottenuti, possono partire cose che non si fanno da anni. Non si può giocare con chi rischia il posto di lavoro».

Non si può giocare, aggiungiamo, con un asset cruciale per l’industria italiana come la siderurgia. Non si può giocare con la credibilità stessa del Paese. Se ArcelorMittal non dovesse chiudere l’acquisto dell’Ilva, quale multinazionale, di qualunque settore, pianificherebbe ancora un investimento in Italia?

