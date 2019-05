La straordinaria avventura nello spazio dell’astronauta Paolo Nespoli: «Sono un lavoratore spaziale»

Il laboratorio sulla Stazione spaziale internazionale «è importante per le agenzie spaziali e per tutto il mondo. Lassù si riescono a fare cose che sulla Terra sono impossibili». Il futuro? «Dobbiamo tornare sulla Luna creando lì una stazione spaziale e poi andare su Marte. I tempi sono maturi». Prima conferenza stampa dell’astronauta dell’Esa Paolo Nespoli, rientrato sulla Terra dopo 139 giorni trascorsi a bordo della Stazione spaziale internazionale nell’ambito della missione Vita. In collegamento da Houston - dove sta effettuando la riabilitazione post missione - Nespoli risponde alle domande dei giornalisti raccolti nella sede romana dell’Asi sulla sua avventura nello spazio. La conferenza stampa viene trasmessa in diretta sul sito del Sole 24 Ore.

Andare nello spazio è un lavoro di team

Nespoli racconta i confini, le luci, gli oceani, i meteoriti, i satelliti che si vedono dalla finestra sulla Stazione spaziale. «Sono un lavoratore spaziale - dice - e sono a disposizione della ricerca. Siamo le braccia e gli occhi degli scienziati sulla Terra». A bordo, ha proseguito, «non mi sono sentito particolarmente speciale o diverso: sono stato un lavoratore spaziale, ho cercato di mettere a disposizione il mio tempo, la mia capacità e la mia intuizione per fare in modo che tutto funzionasse nel modo migliore. Forse, con i cambiamenti che abbiamo fatto, l'ho lasciata un po' migliore». Andare nello spazio «oggi è un lavoro di team». In febbraio dovrebbe tornare in Italia dopo la riabilitazione. Dopo un viaggio nello spazio, racconta, «ci sono 21 giorni in cui l’astronauta è off-limits. Continuano gli esperimenti, c’è la fase di riabilitazione. I muscoli non sono più abituati a sostenere la testa». «Niente è pesante se lo fai con piacere -ha raccontato del suo viaggio - e il fatto di essere astronauta era la mia passione. Il fatto di essere riuscito in questa carriera è un miracolo. Sono grato alla società e alla vita per aver potuto fare questa esperienza».

Fiero di aver portato la bandiera italiana

Mai come in questa missione, la terza della sua carriera, @Astro_Paolo si è reso conto che «la Stazione Spaziale è una risorsa importante dell'umanità. Io mi sento un terrestre fiero di aver portato la bandiera italiana in orbita e di avere collaborato a questo progetto globale».

La microgravità? Ti vizia

Paura? «Non ho mai avuto paura perchè avevo seguito un addestramento, neanche al momento del rientro. Ho avuto un po’ di ansia quando ho agganciato il veicolo di rifornimento che è arrivato a bordo». La microgravità? «Ti vizia. Dormire è una pace assoluta, galleggi. Certo ci sono effetti secondari perché il nostro corpo è fatto per stare in condizioni di gravità. Gli occhi mi si sono gonfiati, si sono irritati. Ma è molto bello. Aspetto con ansia la possibilità di volare nello spazio per tutti, di tornare nello spazio come turista» . Il futuro? «Probabilmente per me non ci saranno altre missioni e devo cercare di capire cosa fare da grande. Mi sto guardando attorno e sto cercando di capire quali sono le possibilità».

Record di permanenza nello spazio di un astronauta italiano

Nespoli ha anche stabilito il nuovo record di permanenza nello spazio per un astronauta italiano con 313 giorni trascorsi fuori dall'atmosfera terrestre. La Soyuz MS-05 è atterrata alle 9.37 ora italiana del 14 dicembre in Kazakistan con a bordo l’astronauta milanese, il comandante russo della navicella Sergei Ryazansky e il comandante della Iss, l’americano Randy Bresnik. La missione Vita è stata la terza di lunga durata dell’Agenzia spaziale italiana, dopo la missione Volare con Luca Parmitano del 2013 e la missione Futura di Samantha Cristoforetti del 2014. Nespoli ha portato a termine sulla Stazione spaziale tutti gli 11 esperimenti che gli erano stati assegnati oltre a seguirne altri 200 in corso sulla stazione spaziale .

© Riproduzione riservata