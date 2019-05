Terremoto, Gentiloni: corpo a corpo quotidiano con ritardi e lentezze

Per il lavoro di ricostruzione post-terremoto serve «un corpo a corpo quotidiano con i ritardi, le lentezze e con le difficoltà». Lo ha ammesso il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni all'inaugurazione del nuovo stabilimento Tod’s della famiglia Della Valle ad Arquata del Tronto (Ascoli Piceno), uno dei paesi

più colpiti dal sisma. «Una cosa la possiamo assicurare - ha detto il premier - il Governo ha nella sua agenda quotidiana l’interesse a questo lavoro, che fa tutta squadra guidata dal commissario De Micheli. Lavoro che continuerà e che ogni giorno ci vede impegnati».

Gentiloni: stabilimento segno che si parte da lavoro

«Ci sono giorni complicati - ha proseguito Gentiloni - ma oggi è invece un giorno di grande incoraggiamento e di questo di nuovo voglio ringraziare la famiglia Della Valle, i lavoratori che faranno questi prodotti esportati poi in tutto il mondo, il sindaco e tutta la squadra che ha reso possibile la bella giornata oggi per Arquata, che ci fa pensare bene per futuro ma che ci impone di essere ostinatamente presenti nell'impegno in questi territori». Per Gentiloni l’investimento di Tod's ad Arquata «è un simbolo straordinario, che ci dà una carica di ottimismo perché un territorio colpito cosi gravemente riparte in tanti modi, ma riparte innanzitutto dal lavoro, dall’impresa e dalla capacità di essere attrattivo e presente sul piano economico e industriale».

«Imprenditori seguano esempio Tod's»

Poi l’invito rivolto dal premier: gli imprenditori anche in altre zone colpite dai terremoti o altre calamità «seguano questo esempio, siano presenti, facciano

sentire le potenzialità di lavoro di queste terre». «È molto importante - ha detto il Presidente del consiglio - e non è un caso che venga da un gruppo particolare che tiene insieme un'ostinata affezione alle radici del proprio territorio, quello marchigiano della famiglia Della Valle. Qui il lavoro non è solo un fatto affettivo - ha osservato ancora Gentiloni - ma attaccamento alla qualità della manifattura, alla qualità artigianale dei prodotti e al tempo stesso è un'impresa globale».

Della Valle: ad Arquata promessa mantenuta

«Abbiamo mantenuto la promessa e in undici mesi questo stabilimento è nato. Agli amici imprenditori dico di prendere il sito di Arquata come esempio: possiamo impegnarci nel sociale senza fare politica e costruire altre 10-15 aziende nei territori terremotati per dare lavoro, ridare speranza e futuro alla gente». Così il numero uno di Tod's Diego Della Valle, nel suo intervento nel corso dell'inaugurazione dello stabilimento di Arquata del Tronto a cui ha partecipato il presidente del Consiglio, Paolo Gentiloni. «Generalmente si fa polemica su chi, fra privato e pubblico, fa cosa. È Natale e dico semplicemente che insieme si può fare molto nell'interesse di tutti» ha proseguito Della Valle, aggiungendo: «Questo stabilimento occuperà a regime cento dipendenti, alcuni dei quali sono qui da qualche giorno dopo essere stati formati a Comunanza. A loro seguiranno altri man mano che saranno formati. Sono entusiasti e chiedevano solo di lavorare seriamente. Questo desiderio l’abbiamo esaudito e farlo significa per loro poter pensare a una vita dignitosa».

© Riproduzione riservata