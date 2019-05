Cyber-sicurezza, Minniti: Italia non è all’anno zero

Sulla difesa dagli attacchi cyber «l’Italia non è all’anno zero, non siamo all’archeologia informatica». Lo ha detto il ministro dell’Interno, Marco

Minniti, intervenendo ad un convegno sull'Ecosistema cibernetico alla Camera, organizzato dalla deputata Rosa Calipari (Pd), componente del Copasir.

Minniti ha sottolineato la differenza di risorse a disposizione per la cyber-sicurezza rispetto ad un Paese come gli Stati Uniti, ricordando che «nel corso di una visita negli Usa l’allora direttore della Nsa (National security agency), una

delle 17 agenzie di intelligence americane, disse lamentandosi che alla sua agenzia erano stati tagliati i fondi da 14 ad 11 miliardi di euro, quando il bilancio dell’intera nostra intelligence non è nemmeno lontanamente paragonabile a

queste cifre».

Progresssi significativi negli ultimi anni

L’Italia ha fatto «progressi significativi» negli ultimi anni. Due gli “spartiacque” citati dal ministro: «la direttiva Monti del 2013 che per la prima volta offrì una visione complessiva sul tema e poi nel gennaio di quest’anno la

direttiva Gentiloni, che ha determinato l’unificazione della capacità di risposta presso il Dis: è fondamentale che qualcuno abbia in mano le chiavi per produrre una reazione» in caso di attacco. Il titolare del Viminale ha quindi sottolineato l’importanza di «conciliare il principio di libertà, insito nel web con quello

di controllo dentro questo meccanismo. Non dimentichiamoci infatti che la minaccia terroristica si è mossa come un pesce nell’acqua sul web, con la capacità di produrre reclutamento, emulazione, radicalizzazione». È dunque importante, ha aggiunto «stringere un’alleanza con i grandi providers, così come è essenziale il rapporto con l'accademia ed il mondo delle imprese, ancora oggi restie ad ammettere di aver subito attacchi informatici».

Ddl testimoni rinforza fiducia istituzioni

In una nota oggi MInniti ha espresso inoltre la propria soddisfazione per l’approvazione all’unanimità nell’aula del senato della legge per la protezione

dei testimoni di giustizia. Per il titolare del Viminale la nuova legge «amplia le misure a tutela e garanzia di questa particolare categoria di soggetti, rafforzando il rapporto di fiducia con le Istituzioni e rende ancora più incisiva

l’attività di contrasto alla criminalità organizzata».



