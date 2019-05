Ispettorato lavoro: 150mila controlli 11 mesi, irregolarità nel 65% dei casi

Nei primi 11 mesi del 2017 l’Ispettorato del Lavoro ha effettuato 150.651 controlli in aziende trovando irregolarità nel 65% dei casi. Lo ha riferito il capo dell’Ispettorato del Lavoro, Paolo Pennesi, nel corso di una conferenza stampa al ministero del Lavoro, spiegando che i lavoratori scoperti totalmente in nero sono stati 43.792. Il numero delle aziende controllate nei primi 11 mesi è in linea

con l'obiettivo prefissato in sede di programmazione. Nel 2016, tra gennaio e dicembre erano state ispezionate 191.614 aziende da Ministero, Inps e Inail (non era ancora partito l'Ispettorato nazionale del Lavoro) con 62.106 lavoratori scoperti completamente in nero.

Il dato, ha spiegato il ministro del Lavoro, Giuliano Poletti, è solo parzialmente confrontabile dato che per l'anno scorso si sono presi in esame 12 mesi a fronte degli 11 del dato attuale. Inoltre è stata avviata un'importante attività di formazione che ha coinvolto centinaia di ispettori. «Stiamo facendo un lavoro importante di adeguamento delle competenze - ha detto Poletti - è come trasferire l'attività da uno stabilimento a un altro»

© Riproduzione riservata