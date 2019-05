Fisco: Berlusconi propone “Reddito di dignità” e sgravio totale per i giovani assunti

«Totale sgravio fiscale per le aziende che assumono i giovani con contratto di apprendistato o di primo impiego per tre anni». La ha detto il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi in diretta su Radio 101, sottolineando che per le aziende deve essere «molto conveniente assumere un giovane». E per contrastare “subito” l'«emergenza della povertà» Silvio Berlusconi propone una «misura drastica sul modello della proposta di Milton Friedman. Lui la chiamava 'imposta negativa sul reddito', io lo chiamo “Reddito di dignità”». Berlusconi torna, quindi, a proporre l'aumento a «mille euro al mese per le pensioni minime» e ribadisce la necessità di dare «attenzione alle nostre mamme, che hanno diritto di trascorrere una vecchiaia serena».

La cifra può variare a seconda della zona in cui si vive

«Chi si trova sotto una certa soglia di reddito, potrebbe essere di 1000 euro al mese da aumentare di un tot per ciascun figlio a carico, non solo bisognerebbe non pagasse le tasse, ma lo Stato dovrà versare a lui la somma necessaria per arrivare ai livelli di dignità garantita da Istat. Una somma che può variare, a seconda della zona del Paese in cui la persona vive», ha detto Berlusconi a Radio 101.

Inaccettabile l’aumento della povertà

«Purtroppo ci sono in Italia 4.750.000 persone che vivono nella povertà più assoluta. Sono aumentate del 65% in dieci anni. È inaccettabile in un Paese europeo», ha detto il leader di Forza Italia, sottolineando che «nessuno può vivere bene, anche chi è agiato, sapendo che intorno a noi ci sono milioni di italiani che devono dipendere dalla assistenza pubblica o dalla carità privata e non hanno accesso alle cure mediche».



Far ripartire la crescita

Per far fronte a questa situazione, il leader di Forza Italia vede «un solo modo strutturale: far ripartire la crescita attraverso una politica di tagli fiscali, di infrastrutture e di riorganizzazione della macchina dello Stato. Tuttavia, per questo ci vuole tempo e dobbiamo affrontare un dramma immediato. Occorrono misure di emergenza per persone che hanno bisogno oggi di vivere». Da qui la proposta del “Reddito di dignità”.

Agevolazioni fiscali per chi adotta gli animali

Berlusconi ha detto che nel programma è stato inserito il Codice per la difesa dei diritti degli animali e «agevolazioni fiscali per chi si prende cura di un animale

domestico, in modo da realizzare facilitazioni ad adottare tanti cani e gatti, creature che hanno diritti da difendere e prevedere in Costituzione». Il leader di Fi ha dichiarato che «il grado di civiltà di un Paese si misura anche da come vengono trattati gli animali».



© Riproduzione riservata