Da Fabri Fibra e Luca Carboni a Milano a Bennato a Palermo, Capodanno in piazza da Nord a Sud

Saranno tantissime le piazze italiane in cui stasera si brinder all’anno nuovo con grande musica, spettacoli, fuochi artificiali e addirittura meditazioni. Ma sar anche un capodanno “blindato”: piazze sorvegliate speciali, con barriere per evitare l’accesso di mezzi e presenza rafforzata di forze dell’ordine. A Roma concerto al Circo Massimo e centinaia d’eventi; a Milano evento in piazza Duomo transennata; Torino rinuncia alla festa in piazza, dopo gli incidenti di San Carlo. Tanti i sequestri di botti, munizioni e polvere da sparo, 100 arresti. Al cenone di fine anno destinati 88 euro a famiglia: +10% sul 2016. Ma vediamo, in sintesi, alcune delle iniziative in tabellone.

Fabri Fibra e Luca Carboni in piazza Duomo a Milano

A Milano il rapper Fabri Fibra si esibisce in piazza Duomo insieme a Luca Carboni mentre al Blue Note ci sar l’Angels in Harlem Gospel Choir.

ARoma Tosca e la La Fura dels Baus in concerto al Circo Massimo

A Roma 24 ore di festa con 1.000 artisti da tutto il mondo e oltre 100 performance e spettacoli su un’area pedonale che va da Piazza dell’Emporio a Ponte Garibaldi, coinvolgendo il Giardino degli Aranci e il Circo Massimo fino alla Bocca della Verit: al Circo Massimo si esiber Tosca in un inedito omaggio alla canzone popolare e d'autore romana. Previsto anche uno spettacolo della compagnia catalana La Fura dels Baus: uno spettacolo lungo un’ora attraverso un viaggio virtuale tra set aerei, luci fuochi, cavalli meccanici sospesi in cielo, colori e fantasia con sorprese che riguarderanno anche il simbolo dell’iniziativa del Circo Massimo, l’infinito, in un racconto sulla mitologia del mondo classico con una dedica inedita e speciale alla citt di Roma. A mezzanotte si assister al countdown sul palco, e il brindisi al nuovo anno sar accompagnato dall’accensione dopo molti anni delle nuove luci del Palatino e dell’area archeologica che si affaccia sul Circo Massimo. Eventi anche per i pi piccoli e fuochi d'artificio.

Musiche contro il razzismo in piazza del Plebiscito a Napoli

In piazza del Plebiscito a Napoli protagonisti i Terroni Uniti, collettivo di artisti meridionali del brano contro ogni forma di razzismo “Gente do Sud”. Sul palco anche Teo Teocoli e Sal Da Vinci.

Al Regio di Torino il Gala di Roberto Bolle

A Torino si balla al PalaAlpitour con Simone Cristicchi e Andrea Mingardi, preceduti da Luca Morino, Giorgio Conte e Daniele Lucca e da Perturbazione, Federico Sirianni, Chiara Civello e la Banda di Collegno. Allo Spazio 211 nel quartiere di Barriera Milano Samuel Storm dell’ultimo X Factor. Si balla anche sul tram musicale di Gtt, lo Smatrams #STS Capodanno. Al Regio il Gala di Roberto Bolle and Friends. Ad Asti c’ Elisa. Alessandria invece saluta l’anno nuovo con in testa il Borsalino: un’iniziativa a sostegno della storica azienda di cappelli, dichiarata fallita nelle scorse settimane. Tutti gli alessandrini sono chiamati ad attendere il 2018 in piazza Marconi, con in testa un cappello della famosa azienda.

Gospel e valzer (ma non solo) nella notte di Capodanno di Firenze

Ermal Meta, Morgan, Raphael Gualazzi, Lorenzo Baglioni si esibiranno a piazzale Michelangelo a Firenze, che festegger con un cartellone di eventi dal gospel al valzer. A piazza Bartali il Cirk Fantastik e Scandicci si trasforma in una Balera contemporanea 2.0. Pistoia festeggia la fine dell’anno da Capitale della Cultura con musica dall’Opera al jazz.

Genova tra musica e arte

A Genova in piazza De Ferrari il concerto degli Ex Otango ma anche tanta arte in 8 palazzi dei Rolli e le mostre dedicate a Pablo Picasso e Rubaldo Merello a palazzo Ducale aperte fino alle due. Poi il Festival Circumnavigando al Porto

antico e serata all'insegna delle bollicine all’Acquario.

Spettacolo pirotecnico nel Bacino di San Marco a Venezia

Uno spettacolo pirotecnico che illuminer il Bacino di San Marco a Venezia e potr essere seguito in uno spazio allestito in Riva degli Schiavoni, musei aperti e tradizionale Concerto del Teatro La Fenice trasmesso in diretta da Rai1 diretto dal maestro coreano Myung-Whun Chung.

A Bologna il rogo del Vecchione

A Bologna il tradizionale rogo del Vecchione e una selezione musicale speciale pensata dall’artista Calcutta.

Malika Ayane si esibisce a Cagliari, Piero Pel a Sassari

Cagliari saluta il nuovo anno con Malika Ayane, Olbia con J-Ax, Castelsardo con Elio e le Storie Tese e lo spettacolo pirotecnico dalle terrazze del Castello dei Doria. A Sassari notte rock con Piero Pel e i Bandidos. Il “Cap d’Any 2018” di Alghero porta sul palco Samuel, frontman dei Subsonica. Al Massimo di Cagliari pice, musica, Dj set e cucina d’autore.

Capodanno con Marco Mengoni a Bari

A Bari il Capodanno vede sulpalco Marco Mengoni. A Gallipoli il 1 gennaio la Notte della Taranta propone festeggiamenti a ritmo di pizzica.

Skin e Skunk Anansie a Cosenza

Festa a Catanzaro con Le Vibrazioni, a Cosenza Skin e Skunk Anansie, a Crotone ci sono Roy Paci e gli Aretuska.

Edoardo Bennato a Palermo

Edoardo Bennato e la sua band festeggiano a Palermo, che il 1 gennaio rinnova anche la tradizione del concerto al teatro Massimo. Catania omaggia Vincenzo Bellini con tanti spettacoli di musica, videomapping e coreografie volanti.

Gli altri appuntamenti: Fedez a Parma, Mannoia a Salerno

E poi, ancora: Max Gazz sar in piazza Sordello a Mantova; in piazza Bra a Verona ci saranno i Soul System; Fedez sar il protagonista del concerto a piazza Garibaldi a Parma; Nina Zilli e Daniele Silvestri saranno in piazzale Fellini a Rimini; in piazza della Rinascita a Pescara ci sar Vinicio Capossela; Renzo Arbore e l’Orchestra Italiana sono al Pala Evangelisti di Perugia; Fiorella Mannoia in piazza Amendola a Salerno.

© Riproduzione riservata