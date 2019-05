Il nuovo numero di How to Spend It punta in alto fra sfide verticali, vette e passioni sportive

Non conosce la gravità il nuovo numero di How To Spend It, il mensile di Luxury e di Lifestyle del Sole 24 Ore, in edicola da venerdì 5 gennaio, e inizia l'anno puntando l'attenzione verso l'alto.

Si comincia da Manhattan, dove due archistar, Renzo Piano e Rem Koolhas si misurano in una sfida all'ultimo piano: nuovi grattacieli oltre il confine del lusso, dove ogni appartamento è completamente diverso da tutti gli altri, dove si nuota in piscina sul terrazzo di casa a 20 metri d'altezza e si sale in casa con l'ascensore direttamente in automobile. Quanto agli spazi condominiali, ospitano ogni tipo di entertainment: Club Room, che offrono dal cinema al ristorante, dal simulatore di realtà virtuale al campo da golf.

Dalla città alla montagna, guardare in alto vuol dire anche salire in vetta. Con le pelli di foca e l'emozione di trovarsi da soli in cima. Si chiama skialp: per praticarlo in sicurezza la nuova tendenza è l'ascesa a bordo pista e il magazine del Sole 24 Ore racconta la traversata del Monte Rosa in soli due giorni, percorrendo un dislivello di oltre 10mila metri.

Sempre puntando in alto, a gennaio si gettano le basi del nuovo anno e il materiale che il design e l'architettura, ma persino la gioielleria e la moda, tornano a valorizzare è il mattone. Il primo e il più antico materiale da costruzione, ma anche una metafora che ci ricorda che, un pezzo alla volta, tutto può prendere forma e che i risultati si ottengono per gradi e per step successivi.

Per Marc Augé, etnologo e scrittore intervistato da Nicoletta Polla-Mattiot, nella rubrica Pre-visioni, il consiglio per iniziare bene il 2018 è aprire la porta alla capacità di stupirsi e alla felicità, anzi alle felicità al plurale. Il lusso è non chiudersi alla possibilità dell'inatteso e dell'emozione di ricominciare, ogni volta.

Se gennaio è il momento per fare il punto sulla moda uomo, visto l'appuntamento di Pitti Uomo e delle Sfilate di Milano, How to Spend it offre una panoramica dei nuovi stili (compreso l'unisex) , ma riserva un posto particolare ad un'altra grande passione maschile: battere il tempo, sfidare la velocità. L'alta orologeria ridefinisce le sue prestazioni guardando a corse storiche, Formula 1 e fuoriserie. Fra casse ispirate alle scocche delle monoposto, fondelli che sembrano freni a disco e movimenti da record, sul nuovo numero una rassegna delle principali novità dei modelli da portare al polso.

E non finisce qui. Da Richard Orlinski, l'artista più pagato di Francia e il più amato da Macron, tutti i consigli per un weekend perfetto a Parigi. Da non perdere l'intervista firmata da Patrizia Sandretto Re Rebaudengo e le mete e gli hotel segnalati dall'infaticabile Globetrotter Maria Shollenbarger. E per gli amanti della lettura, un consiglio per viaggiare comunque leggeri, persino senza l'ebook. Basta prenotare uno dei nuovi Library Hotel che offono vere ed autentiche biblioteche, con migliaia di volumi, dove si organizzano incontri con gli scrittori e le pareti sono tappezzate dalle pagine di Proust o Tolstoj.

Il nuovo numero di How to Spend It è in edicola con Il Sole 24 Ore a partire da venerdì 5 gennaio 2018.

© Riproduzione riservata