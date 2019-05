Diritto d’autore, Siae al contrattacco: porta a casa il canzoniere di Mina

Dopo le uscite illustri di Enrico Ruggeri e J-Ax, passati entrambi a Soundreef la scorsa settimana, Siae va al contrattacco e annuncia l’adesione alla Società autori ed editori di Pdu Music&Production, l’etichetta di Mina precedentemente iscritta alla collecting svizzera Suisa. A dare l’annuncio è il presidente di Siae Filippo Sugar: «Siamo molto orgogliosi di dare il benvenuto in Siae a Pdu Music&Production, che vanta un catalogo di grandissimi successi, e ringraziamo Massimiliano Pani per averci scelti per gestire la raccolta dei diritti d’autore dei brani della casa editrice di famiglia. Colgo l’occasione per ringraziare gli 86.516 autori ed editori che hanno deciso di restare nella loro casa e sono orgoglioso di dare il benvenuto a 11.180 nuovi iscritti degli ultimi 12 mesi. Si tratta di un record assoluto nella storia di Siae, a conferma che la formula di società collettiva no profit gestita direttamente dagli autori e dagli editori secondo criteri di parità di trattamento e di non discriminazione è quanto mai forte e attuale. E infatti, dopo aver realizzato che nel diritto d’autore l’unione fa la forza e che nessuno può difendere e far progredire questa cultura meglio della propria casa comune, sono sempre più gli autori e gli editori che stanno tornando in Siae».



Il catalogo editoriale di Pdu, label indipendente discografica ed editoriale fondata nel 1967, è composto da più di 900 brani e abbraccia diversi stili musicali che vanno dal pop al rock, dalla musica classica al jazz e al tango. Fanno parte del catalogo grandi successi di Mina e degli Audio 2, oltre a musiche originali composte per il cinema e per fiction televisive. «Sono stato membro del cda di Suisa fino al 2015 - dichiara Pani, figlio e produttore della Tigre di Cremona - e da quell’osservatorio privilegiato ho potuto constatare come Siae sia tra le società europee che hanno lavorato di più e meglio in questi ultimi anni per aggiornare la sua struttura e la sua operatività ai cambiamenti enormi che la tutela degli autori/compositori e degli editori necessita. Questa dirigenza, a partire dal presidente Sugar, ha dato nuovo impulso e prestigio a Siae anche a livello internazionale. Siamo felici di farne parte».



