I rebus e le fake news dietro l’accordo di Arcore

L’accordo nel centrodestra ratificato ieri ad Arcore da Berlusconi, Salvini e Meloni rappresenta un punto di partenza e non certo di arrivo. E non solo perché c’è ancora da mettere nero su bianco i nomi dei candidati dei collegi uninominali. Anche la sbandierata intesa sul programma va presa come uno schizzo, un abbozzo buono anzitutto per mostrare al proprio elettorato l’unità di intenti dei leader.

Prendiamo il capitolo pensioni. Nel comunicato si parla di «rivedere il sistema pensionistico cancellando gli effetti della legge Fornero». Nulla si dice però con che cosa sostituiremo le vecchie regole: verrà anticipata l’età per l’accesso alla pensione? E di quanto? E come verrà coperto lo squilibrio che si determinerà? Se in questa rivisitazione rientrerà anche l’aumento delle pensioni minime a mille euro come vuole Berlusconi non è chiaro, ma comunque sarebbero altri miliardi da dover recuperare.

Quanto alla flat tax, dal vertice arriva la conferma per l’aliquota unica ma non si scioglie il nodo del quantum che attualmente divide Fi e Lega (Salvini vuole il 15%, Berlusconi punta sul 20). Dettagli che fanno però ballare decine di miliardi di euro. Come se non fossimo l’Italia, il paese con il principale (in valori assoluti) debito pubblico in Europa il cui costo non è esploso solo grazie all’intensa attività della Bce.

Ma siamo in campagna elettorale e l’importante è vendere il prodotto al maggior numero di clienti. È per questo che sul simbolo di Fi campeggia la scritta “Berlusconi presidente”. Una fake news perché tutti sanno che non potrà essere il cavaliere il prossimo premier ma anche questo è solo un altro piccolo dettaglio.

