L’Antitrust al Campidoglio: da rivedere i criteri per la Befana a Piazza Navona

A giochi ormai fatti - la manifestazione si è conclusa ieri - arriva la bocciatura Antitrust al Comune di Roma per l'assegnazione dei posteggi delle bancarelle a Piazza Navona in occasione della Festa della Befana. L'avviso pubblico per la partecipazione dei bancarellai al tradizionale appuntamento dell'Epifania, spiega l'Autorità Garante per la concorrenza e il mercato nel suo primo bollettino settimanale del 2018, non rispetta infatti i principi della concorrenza e va rivisto. In particolare, il parere trasmesso al Campidoglio auspica «una revisione delle modalità di assegnazione dei posteggi», e una «modifica della durata dell'assegnazione», oggi fissata a 9 anni.

Bene il bando di gara, no ai posteggi assegnati per 9 anni

No a Per le prossime edizioni, l'Authority chiede anche l'adozione di «criteri non discriminatori e non basati sulla mera presenza storica alla manifestazione», che quest'anno avrebbero favorito in particolare la controversa famiglia Tredicine, da anni accusata di monopolizzare il commercio ambulante della Capitale. A travagliare l’edizione 2017, anche una lunga controversia tra espositori e il Comune sulla spartizione dei costi relativi alla sicurezza visti gli ingressi contingentati alla piazza in funzione antiterrorirmo. Nel bollettino l'Antitrust riporta le due paginette del parere datate 4 dicembre scorso, che dopo aver sottolineato positivamente la scelta di mettere a gara la partecipazione alla manifestazione e di non procedere ad un'assegnazione diretta della stessa, evidenziano in primo luogo che «la particolare durata dell'attribuzione dei posteggi, pari ad un periodo di nove anni, appare impedire indebitamente lo sviluppo di dinamiche competitive per un periodo di tempo eccessivamente lungo, anche in considerazione delle caratteristiche della manifestazione, che non riveste peculiarità tali da richiedere investimenti particolarmente onerosi da dover essere ammortizzati su un così ampio arco temporale». L'Antitrust rileva poi che gran parte delle manifestazioni analoghe come i mercatini di Natale che si svolgono sotto le Feste in molte località italiane prevedono in genere l'attribuzione «annuale» della gestione della manifestazione.

“ La pregressa partecipazione alla manifestazione come criterio di aggiudicazione della gara (...) limita le

" La pregressa partecipazione alla manifestazione come criterio di aggiudicazione della gara (...) limita le possibilità di accesso a nuovi operatori (...) cristallizzando la situazione preesistente, sulla base di un criterio di quote storiche"





Censurata la “corsia preferenziale” per chi vanta partecipazioni pregresse

Ma la censura più rilevante riguarda la parametro “premiale” della partecipazione a precedenti edizioni. Per l'Autorità Antitrust i criteri di valutazione per l'assegnazione dei posteggi adottati dal Comune di Roma guidato da Virginia Raggi presentano «evidenti criticità concorrenziali nella misura in cui valorizzano la pregressa partecipazione alla manifestazione come criterio di aggiudicazione della gara», che «lega la partecipazione alla manifestazione alla presenza storica nella stessa, in tal modo limitando le possibilità di accesso a nuovi operatori e cristallizzando la situazione preesistente». Certo, la partecipazione costante nel tempo non è l'unico criterio, sottolinea l'Autorità, ma rappresenta comunque «una parte importante del punteggio di assegnazione, considerando la standardizzazione dei prodotti venduti, nonché il livello elementare richiesto per la tutela ambientale». In altre parole, niente giustifica la scelta di creare una sorta di «corsia preferenziale» per chi ha partecipato in passato. Invece, ricorda l'Antitrust, «in caso di parità nel punteggio assegnato, è proprio il criterio della pregressa partecipazione alla manifestazione a determinare la formazione della graduatoria». Se l'obiettivo era quello di garantire una adeguata professionalità degli operatori prescelti per occupare una delle piazze storiche della Capitale molto meglio sarebbe stato - questo il ragionamento dell'Authority - puntare su gli operatori che potessero vantare «la generale partecipazione a manifestazioni fieristiche», senza affidarsi solo a quelli che avevano già partecipato in passato alla Befana di Piazza Navona

