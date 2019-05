La cattedra arrivi con il merito, non con i ricorsi

Oggi va in scena uno sciopero, per carità legittimo, ma che mostra in tutta la sua amarezza (in primis, per gli studenti, ancora una volta penalizzati) l’insostenibilità dell’attuale sistema di formazione iniziale e reclutamento dei docenti della scuola italiana, disegnato vent’anni fa, e che si regge su inesauribili graduatorie a esaurimento e su concorsi pubblici, di fatto quasi sempre riservati.

Il sasso nello stagno lo lanciano questa mattina i 43.600 diplomati magistrali ante 2001/2002. Ma chi sono? Si tratta di maestri di infanzia e primaria che fino al 2001/2002, appunto, potevano insegnare con 4 anni di studio (il percorso magistrale). Nel 2001 si sono chiuse queste scuole magistrali e nel 2006 si è deciso che per entrare nelle graduatorie a esaurimento bisognava avere i requisiti che dalla riforma Moratti in avanti erano necessari per fare l’insegnante, vale a dire una laurea e in più la scuola di specializzazione. Quindi, queste 43.600 persone, dopo aver fatto contenziosi e avendo ottenuto il riconoscimento del loro diploma come abilitante, sono stati inseriti “con riserva” nelle Gae.

Prima di Natale è arrivata la sentenza definitiva del consiglio di Stato che, correggendo le precedenti sentenze amministrative, ha stabilito invece il loro “non diritto” a essere inseriti nelle graduatorie a esaurimento. In pratica, è stato detto che non si può equiparare un percorso di soli 4 anni a un percorso di 10 anni. Di qui la protesta dei diplomati magistrali ante 2001/2002. Essere nelle Gae significa prima o poi, con il famigerato criterio assunzionale 50 per cento, graduatorie, 50 per cento, concorso, essere assunti stabilmente nella scuola. Essere fuori dalle Gae, e probabilmente, come intende fare il Miur, declassare queste persone in seconda fascia, significa continuare a lavorare nella scuola, ma come supplenti. E per essere stabilizzati, bisogna partecipare a un concorso.

Diciamolo subito e con chiarezza. Massimo rispetto per queste persone: se si riconosce un diritto (seppur sbagliando), non è bello poi vederselo cancellare. Ma con altrettanto rispetto e chiarezza è l’ora di guardare agli studenti: oggi per insegnare a infanzia e primaria serve la laurea in scienze primarie, e un’adeguata preparazione. Molti di questi diplomati ante 2001/2002 in cattedra non sono mai saliti, pur pretendendo oggi la stabilizzazione.

Cosa insegna questo ennesimo “caso scolastico”? Che l’attuale sistema di formazione iniziale e reclutamento dei nostri insegnanti, co-gestito in questi anni dal sindacato, va immediatamente cancellato.

Il meccanismo delle stabilizzazioni senza valutazione deve finire. In cattedra, come in qualsiasi posto di lavoro pubblico e privato, si deve salire per merito, e non di volta in volta per sentenze giudiziali (o sanatorie più o meno mascherate per accontentare il sindacato di turno).

