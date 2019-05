Rai, al via la seconda stagione di #Mapiùbullismo. Fedeli: superare il silenzio

Per combattere il bullismo «serve un nuovo patto tra scuola, famiglia e società. Gli adulti devono capire che non sono ragazzate, il bullismo è una sofferenza da non sottovalutare, ci sono elementi di violenza e sopraffazione che incidono per tutta la vita». È il messaggio della ministra dell'Istruzione Valeria Fedeli alla presentazione della seconda edizione di #Mapiùbullismo, il programma di social coaching condotto da Pablo Trincia e realizzato da Verve Media Company in collaborazione con Miur e Rai, in onda su Rai2 dal 10 gennaio per quattro puntate in seconda serata (In replica il sabato nel day-time ).

Per Valeria Fedeli contro il bullismo «la prima barriera da superare è il silenzio. Più se ne parla più si reagisce. Chi si fa avanti per non subire va sostenuto. Parlare non è fare la spia ma mettersi in condizione di essere un soggetto civile che dà rispetto e va rispettato». E le vittime «non devono mai sentirsi in colpa».

Riflessioni affidate al videodiario

La formula del programma è rimasta la stessa. Anche quest'anno Pablo Trincia, nella veste di conduttore/coach, darà voce ai ragazzi vittime di bullismo, parlerà con genitori e dirigenti scolastici al fine di chiudere ogni puntata con un incontro chiarificatore tra il protagonista della storia e i suoi compagni di classe. Il videodiario è lo strumento per raccontare a tutti il profondo disagio dei ragazzi che si affidano a #Maipiùbullismo per far sentire la loro voce ed uscire dall'isolamento. Pietro di Palagiano, in provincia di Taranto, aveva chiesto aiuto al programma nella scorsa stagione e torna come protagonista della prima puntata della nuova serie per un follow-up di verifica della situazione. Pablo Trincia è tornato nell'Istituto agrario di Massafra frequentato da Pietro e per l'occasione #Maipiùbullismo ha organizzato un concerto di Shade per tutti i ragazzi della scuola con la collaborazione del preside, il professor Francesco Raguso, che ha messo a disposizione l'auditorium per l'evento. Shade è un rapper che ha avuto un grandissimo successo l'estate scorsa con il brano «Bene, ma non benissimo». Durante il loro incontro, Pietro e Shade scopriranno di avere parecchie cose in comune.

Successo di un format internazionale

«Nelle settimane seguenti andranno in onda tre storie nuove: protagoniste due ragazze che frequentano la scuola media e una che è alle superiori. Anche in questi casi l'utilizzo delle microcamere ha fornito il puntuale racconto di ciò che accade alle ragazze ogni giorno a scuola, ha dato credibilità al loro racconto e le ha spronate ad avere il coraggio di parlare di ciò che vivono dentro e fuori le mura scolastiche, di cosa provano, di quello che si tengono dentro e tante volte non riescono ad esprimere né ai genitori, né agli insegnanti, superando quello scoglio di diffidenza che accompagna spesso, purtroppo, i racconti di chi viene bullizzato». #Maipiùbullismo è un format internazionale trasmesso con grande successo in Olanda e Spagna e in corso di preparazione in 12 Paesi nel mondo, con l'obiettivo di offrire uno strumento innovativo per la riflessione costruttiva sul fenomeno del bullismo dall'interno.

