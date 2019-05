Renzi attacca Berlusconi: è un pericolo per l’economia, non per il Paese

«È una partita che si gioca a tre. Sul maggioritario secondo i sondaggi è in vantaggio il centrodestra, ma il maggioritario dà solo un terzo dei seggi, nel resto è testa a testa 5 Stelle e Pd. La partita è aperta». L'ex premier Matteo Renzi, stasera ospite a “Otto e mezzo”, su La7, sfoggia ottimismo per la partita delle Politiche 2018 e conta sulla campagna elettorale breve che ci separa dal voto del 4 marzo per ribaltare i pronostici che vedono il Pd in affanno. «I due mesi finali sono decisivi, chissà che non ci saranno belle sorprese», assicura nel corso della registrazione della puntata alla conduttrice Lilli Gruber, e il risultato del voto dipenderà se il premier sarà del Pd. In tal caso sarà una vittoria del Pd e degli italiani. Abbiamo la squadra migliore».

“Berlusconi ha governato questo Paese più di Andreotti, Moro e De Gasperi. Ma ha combinato molto meno” Matteo Renzi, segretario Pd





L’ex Cavaliere «straordinario pericolo per l'economia»

Parlando di Berlusconi, capace dir insaldare le fila del centrodestra nonostante gli attriti sulla leadership con Salvini, Renzi ricorda che l'ex Cavaliere «ha governato questo Paese più di Andreotti, Moro e De Gasperi. Ma ha combinato molto meno». Anche per questo il centrosinistra «rivendica il merito di aver riportato il Paese al segno più». Gli italiani stiano attenti a non fasi ingannare, mette poi in guardia Renzi, da un centrodestra che è solo «un remake di una cosa che abbiamo visto a lungo». Respinta l'accusa di voler demonizzare l'avversario - «Mai detto che Berlusconi è pericolo per la democrazia, io lo rispetto» - Renzi lo definisce comunque «uno straordinario pericolo per l'economia italiana». D'altronde, ll'ultima volta che i partiti del centrodestra hanno governato assieme «hanno portato il Paese al limite del baratro».

«Ora affrontare tema qualità del lavoro»

Inevitabile un passaggio sulle poilitiche per l’occupazione, tema centrale della campagna elttorale. Renzi preannuncia la presentazione di una proposta per introdurre il salario limite legale, «un limite orario oltre il quale non si può andare». E spiega che la riforma non rientra tra le “cose fatte” del suo Governo «perchè c'era una situazione di crisi, dovevamo incentivare che la gente trovasse un posto di lavoro. Ora invece dobbiamo affrontare il tema della qualità del posto di lavoro». «Accetto la critica di chi dice che c'è troppa precarietà. La questione delle garanzie è un grande tema, ma nessuno -sottolinea - ha la bacchetta magica».

Giustizia, stoccata al M5S: urlavano onestà, ora Raggi a processo

Ma c'è anche il fronte M5S, in una corsa elettorale che vede tre competitor: Pd, centrodestra e pentastellati. Renzi ammette che «c'è grande domanda di novità», oggi incarnata dai grillini, «ma ci sono anche grandi contraddizioni», come sul tema dei rifiuti. Noi, spiega, «siamo disponibili su Roma, perché si mandino in Emilia, ma hanno detto di no». La vera cartina di tornasole delle contraddizioni M5S è la giustizia: «Urlavano onestà e ora la sindaca di Roma è a processo. Devono imparare a rispettare la Costituzione e la presunzione d'innocenza sempre, non a giorni alterni».

«Alleanza con LeU? Spero Pd abbia maggioranza»

Con uno sguardo al cantiere delle liste del Nazareno, Renzi conferma la candidatura della sottosegretaria Boschi «in più di un posto, come tutti gli altri». mentre lui correrà in Lombardia e Campania. «Mi accuseranno comunque di aver scelto fedelissimi: mi hanno accusato di tutto, anche dei sacchetti di plastica. Ma valutiamo i nomi del Pd: si candideranno Gentiloni, Padoan, persone in prima linea nella lotta alla criminalità, chi si batte a favore dei vaccini», aggiunge. L’obiettivo, nomi a parte, è che il Pd «vada meglio» della soglia del 25% dei voti raggiunta nel 2013 da Pierluigi Bersani. Da escludere, al momento, anche un’alleanza con Liberi e Uguali (LeU): «Spero che il Pd abbia maggioranza da solo. Non vedo alleanza con nessuno. Sennò che si fanno a fare le elezioni?». «Ogni voto dato alla sinistra radicale - conclude il segretario dem - porta la destra al governo. Poi se qualcuno pensa che pur di far perdere Renzi preferisce far vincere Salvini, auguri!».

