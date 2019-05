Civica popolare: Lorenzin, il simbolo è una peonia gialla

Se il programma di Civica popolare sarà presentato in più tappe, il simbolo della lista centrista che affiancherà il Pd nelle politiche del 4 marzo sarà una peonia. Lo ha presentato questa mattina la ministra della Salute Betrice Lorenzin. Un fiore «petaloso, una peonia disegnata da un bimbo che me lo ha regalato - ha raccontato -, che non è una margherita, giallo come il sole per dare il senso della rinascita che si basa su crescita, speranza e futuro» e la scritta «Civica popolare-Lorenzin» su un fondo rosso sotto i simboli di Idv, Centristi per l’Europa, Democrazia solidale, Ip e Ap. È il simbolo, ha spiegato Lorenzin, «di un partito che nasce e vuol crescere per risolvere i problemi del Paese», e che aspira ad esser «il vaccino per il Paese contro incapacità e populismo» e dice «no alla campagna alla Cetto Laqualunque». Alla presentazione del simbolo hanno partecipato questa mattina tutti i “soci fondatori”: Pier Ferdinando Casini, Gianpiero D’Alia, Fabrizio Cicchitto, Sergio Pizzolante, Andrea Olivero e Ignazio Messina.

La ministra: il programma verrà presentato in più tappe

Il programma, ha continuato Lorenzin, «verrà presentato in più tappe». Intanto la ministra ha indicato i primi punti cardine: un’Europa «vera e non burocratica», una collocazione nel Mediterraneo che guardi «non solo all’integrazione ma anche alla sicurezza ed allo sviluppo», un impegno «per il lavoro soprattutto al sud» ed il potere di acquisto delle famiglie ed una attenzione particolare «alla demografia ed alla natalità». A partire dall’attenzione agli anziani e «dalla sfida dell’assistenza domiciliare che oggi è solo una parola e non un fatto». E Civica popolare punta alle liste per gli all’estero. «Speriamo di coinvolgere i nostri ricercatori e i cervelli italiani che lavorano fuori dal Paese», ha detto Lorenzin.

Dellai: percorso che supera il 4 marzo

«Con la presentazione di Civica Popolare parte un percorso che non si fermerà il 4 marzo. Questo difficile passaggio elettorale è solo il primo passo per la costruzione di una nuova forza politica di matrice popolare», ha sottolineato Lorenzo Dellai, presidente di Democrazia solidale, uno dei cinque soggetti politici promotori di Civica popolare.

