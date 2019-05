Scuola: iscrizioni on line, al via le registrazioni per le famiglie

Partono le iscrizioni al nuovo anno scolastico 2018/2019. Da stamattina, infatti, le famiglie possono registrarsi al portale del Miur www.iscrizioni.istruzione.it dedicato alle iscrizioni per le classi prime delle elementari, medie e superiori. Successivamente, dalle ore 8 del 16 gennaio alle 20 del 6 febbraio 2018, sarà possibile fare invece l'iscrizione vera e propria. L'operazione interesserà quasi 1 milione e mezzo di studenti.

La procedura online è valida anche per iscriversi ai corsi dei centri di formazione professionale regionali (per le regioni che hanno aderito), mentre per la scuola dell'infanzia l'iter resta cartaceo. Per le paritarie l'adesione al sistema di iscrizioni online è facoltativa. Fra le novità per chi si affaccia alle superiori ci sono i nuovi indirizzi quadriennali sperimentali, che debutteranno a settembre.

Accesso veloce con Spid

Il sito dedicato alle iscrizioni, spiega il Miur, contiene tutte le informazioni utili per lo svolgimento della procedura e alcuni tutorial per aiutare le famiglie. Chi ha un'identità digitale Spid (Sistema Pubblico di Identità Digitale) potrà accedere con le credenziali del gestore che ha rilasciato l'identità. Altrimenti si potrà fare la normale registrazione al portale e seguire passo dopo passo la propria procedura di iscrizione.

Le novità per il 2018/2019

Sono 100 le classi che dal prossimo anno sperimenteranno le superiori in 4 anni: 44 al Nord, 23 al Centro, 33 al Sud. Si tratta di 75 indirizzi liceali e 25 indirizzi tecnici di 73 scuole statali e 27 paritarie. Per altre 92 classi il ministero chiederà al Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione il parere per includerle nella sperimentazione. L'elenco completo delle cento scuole già ammesse è disponibile sul sito del Miur (clicca qui). Novità anche per gli indirizzi professionali, riformati da uno dei decreti attuativi della legge 107/2015 sulla "Buona Scuola" e approvati ad aprile. Dal 2018/2019, i percorsi saranno di 5 anni: biennio più triennio. Gli indirizzi passeranno da 6 a 11 e ogni scuola li potrà declinare in base alle richieste e alle caretteristiche del territorio, coerentemente con le priorità indicate dalle Regioni. Le scuole potranno utilizzare le loro quote di autonomia, in relazione all'orario complessivo, per rafforzare i laboratori e qualificare la loro offerta in modo flessibile.

Il tweet del Miur

Spot sui social e in tv

Anche quest'anno il ministero dell'Istruzione ha realizzato uno spot di servizio per dare informazioni utili alle famiglie che sarà diffuso sui canali social del Miur e trasmesso dalla Rai. E per chi è ancora indeciso sulla scelta della scuola o dell'indirizzo c'è il portale Scuola in Chiaro (www.cercalatuascuola.istruzione.it), con le schede sintetiche su tutti gli istituti scolastici, i principali dati, l'offerta formativa in chiaro e i Rapporti di autovalutazione delle scuole che contengono anche punti di forza e obiettivi di miglioramento.

© Riproduzione riservata