Dove vanno le 4.600 tonnellate di rifiuti che Roma produce ogni giorno

I rifiuti di Roma viaggiano per l’Italia e non solo. Secondo gli ultimi dati dell’Ama, la municipalizzata dei rifiuti della Capitale, ogni giorno Roma produce 4.600 tonnellate di rifiuti (2mila di differenziata da avviare al riciclo, 2.600 di indifferenziata da trattare).

Esportate 310mila tonnellate di indifferenziata

Nel 2017 ben 310mila tonnellate di indifferenziata della Capitale sono state trasportate fuori dalla città. Di queste 200mila tonnellate sono rimaste nella regione, divise fra Latina, Frosinone e Viterbo. Settantamila tonnellate hanno oltrepassato i confini del Belpaese e sono state esportate in Austria. Altre 40mila tonnellate sono andate in Abruzzo. Centocinquantamila tonnellate di combustibile da rifiuti sono state trasportati in Lombardia ed Emilia Romagna, mentre 200mila tonnellate di organici sono finite in Friuli Venezia Giulia, in Lombardia e in Veneto. Duecentocinquantamila tonnellate di rifiuti da interrare sono andati in Emilia Romagna, Toscana e Puglia.

L’accordo con Latina per 40mila tonnellate e i paletti dell’Abruzzo

Ieri in serata l’Ama - per tamponare l’emergenza rifiuti innescata dall’aumento della produzione di rifiuti nel periodo delle feste - ha comunicato di aver siglato un accordo annuale con la Rida Ambiente di Aprilia (Latina), per lo smaltimento nel 2018 di 40mila tonnellate di rifiuti indifferenziati. Mentre la regione Abruzzo si appresta ad accogliere per tre mesi i rifiuti indifferenziati di Roma, ma con precisi paletti (quali quantità, per quanto tempo, ritmo dei trasporti quotidiani con i i camion che impatta sulla viabilità minore e la tabella di marcia della riorganizzativa del ciclo dei rifiuti a Roma). Fra i problemi per la municipalizzata romana anche l’altolà del primo cittadino di Chieti Umberto Di Primio che vuole vietare il passaggio dei camion che trasportano i rifiuti romani se non ci sarà chiarezza su impatto ambientale, quantità, tipologia e durata del conferimento di rifiuti.

Organico a Maccarese e nel Nord Italia

Discorso a parte, tra i materiali riciclabili che derivano dal graduale incremento della raccolta differenziata “porta a porta” va fatto per i rifiuti organici, tra i più adatti alla valorizzazione e al riciclo. La frazione organica prodotta da Roma, composta soprattutto da scarti alimentari, viene inviata all’impianto di compostaggio Ama di Maccarese, nel vicino Comune di Fiumicino, e agli impianti Bioman (Pordenone), Sesa (Padova) e Herambiente (Emila Romagna), come “base” per la produzione di compost da utilizzare nel giardinaggio e in agricoltura.

Per i “riciclabili” destinazione consorzi di filiera

Meno “esotiche” le destinazioni per gli altri materiali da raccolta differenziata - tra carta, vetro, metalli, e plastica - prodotti dalla Capitale d’Italia (mediamente, come scritto sopra, 2.000 tonnellate al giorno, compreso l’organico). Per smaltirli e riciclarli la municipalizzata dei rifiuti utilizza principalmente i consorzi di filiera dei vari materiali. Così i contenitori e la plastica in genere vengono avviati agli impianti del consorzio Corepla, gli scarti in alluminio viaggiano verso le aziende del Consorzio imballaggi alluminio (Cial), mentre quelli di metallo sono indirizzati alle fonderie del Consorzio nazionale riciclo e recupero imballaggi acciaio (Ricrea) . Stessa logica per gli imballaggi e gli scarti in vetro raccolti con ”campane” dedicate, destinati alle vetrerie di filiera del Consorzio recupero vetro (Coreve), e per quelli in carta, che vengono “girati” alle imprese del Consorzio recupero e riciclo imballaggi a base cellulosica (Comieco). In particolare, trattano la carta dei romani un gruppo di imprese tutte vicine alla Capitale, tra cui Ricicla Centro Italia (Montecompatri), Box 3 (Castelli Romani), e Intercarta (Pomezia). Di prossimità anche le aziende che si occupano di riciclare i «materiali cellulosici» raccolti con i cassonetti su strada, come Baldacci Recuperi, con base a Riano.



© Riproduzione riservata