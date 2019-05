Missione in Niger, in campagna elettorale voto da larghe intese Pd-Fi

Il voto sulla missione in Niger in programma mercoledì prossimo nell’aula della Camera rischia di trasformarsi in uno scontro da campagna elettorale creando tensioni e imbarazzi anche all’interno delle coalizioni. Per approvare il Dpcm varato dal governo nell’ultimo Consiglio dei ministri sarebbe bastato anche solo il voto delle commissioni Esteri e Difesa riunite - come peraltro accadrà lunedì pomeriggio al Senato. Ma l’opposizione di sinistra e M5S è riuscita a Montecitorio a ottenere il voto in Aula, in modo da dare al dibattito un palcoscenico più visibile. E far varcare alla campagna elettorale il portone di Montecitorio.

Il provvedimento

Il decreto sulla missione in Niger, che rientra in quegli “affari correnti” che il governo e il Parlamento possono espletare anche a Camere sciolte, è un provvedimento importante. Sia per l’impegno finanziario (più di 150 milioni di euro l’anno, compensato dal ritiro di una parte del contingente di stanza in Iraq e Afghanistan), sia per la sua carica di novità nell’azione militare del governo finalizzata a ridurre i flussi di migranti dall’Africa. Il Dpcm, oltre alla missione in Niger, autorizza altre cinque nuove missioni internazionali per il 2018 (in tutto, dunque, quelle nuove sono 6) e conferma le altre 49 missioni già in corso.

Gli schieramenti

I numeri sono abbastanza certi sia alla Camera, dove la maggioranza non ha mai rischiato, sia al Senato dove il voto nelle due commissioni interessate non è a rischio. La missione, tuttavia, dovrebbe vedere concordi Pd e Forza Italia e dunque presentarsi come un assaggio di quelle larghe intese temute e osteggiate dalla Lega che infatti voterà con ogni probabilità contro la missione. Insomma, un voto alla Camera con “larghe intese” in piena campagna elettorale rischia di trasformarsi in messaggio destabilizzante.

