Tutte le novità del lavoro tra bonus giovani e 4.0

Che cosa cambia per chi cerca un posto, per chi lo ha già e per chi rischia di perderlo. È questo il filo conduttore dell’approfondimento speciale che Il Sole 24 Ore propone lunedì in edicola e in edizione digitale. Si tratta di una panoramica a 360 sulle novità, in particolare agevolazioni, che interessano quest’anno il lavoro. La nuove disposizioni puntano a favorire l’assunzione di giovani fino a 35 anni che non hanno mai avuto il posto fisso. Oppure a investire nella formazione dei lavoratori sulle nuove tecnologie, con un bonus fiscale fino a 300mila euro all’anno per le aziende che scommettono sul piano «Impresa 4.0». O, ancora, a riaprire le porte della cassa integrazione straordinaria per le aziende in crisi, correggendo la rotta rispetto alla stretta stabilita con la riforma degli ammortizzatori sociali nel 2015.

Lo speciale segue, dunque, un percorso in tre fasi:

•il vademecum sul bonus giovani e sulle altre assunzioni incentivate: tutti i requisiti per i lavoratori, gli adempimenti per il datore di lavoro e il test di convenienza tra le varie formule. E, inoltre, le assunzioni obbligatorie di disabili nelle aziende con almeno 15 dipendenti;

•gli altri fronti del lavoro nel 2018: il maxi contributo per la formazione 4.0, i congedi per i papà, il welfare, la riforma della privacy e i contributi per gli autonomi;

•infine, i cambiamenti introdotti dalla manovra per le situazioni di crisi e gli ammortizzatori sociali.

L’esperto risponde: il vademecum dell’erede



Oltre alla dichiarazione di successione vera e propria, chi riceve un’eredità deve far fronte a una serie di incombenze burocratiche che riguardano le bollette delle utenze domestiche, i conti in banca, le tasse sui contratti d’affitti o le polizze Rc. È questo l’approfondimento della settimana proposto dall’Esperto risponde, l’inserto di consulenza per i lettori dedicato ai temi dell’economia quotidiana, del fisco e della normativa, in edicola tutti i lunedì con Il Sole 24 Ore.

