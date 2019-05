Ryanair «rivoluziona» i bagagli: ecco cosa portare a bordo (e a che prezzo)

Epoca nuova per chi vola con Ryanair: scatta la rivoluzione dei bagagli a mano. Da oggi è possibile portare a bordo due bagagli a mano se si acquista il pacchetto Premium, altrimenti sarà sempre possibile portare un piccolo bagaglio, come una borsetta o uno zaino, ma non il trolley che verrà registrato e sistemato nella stiva gratuitamente.

Le nuove formule

L’avviso con le nuove regole per il bagaglio a mano sono state pubblicate sul sito della compagnia low cost. Inoltre la borsa piccola deve rientrare nelle dimensioni di 35 x 20 x 20 centimetri e deve poter essere sistemata agevolmente sotto il sedile davanti al passeggero. Ai passeggeri che, invece, hanno acquistato i pacchetti Premium e i due bagagli a mano, Flexi Plus, Plus o Family Plus sarà consentito portare a bordo i due propri bagagli a mano, il trolley e la borsa con le misure consentite: il primo andrà nella cappelliera, il secondo sotto la poltrona davanti al passeggero. Previste anche sanzioni: la mancata osservanza di queste nuove regole comporterà il pagamento di una penale pari a 50 euro per articolo al gate di partenza «e - spiega la compagnia - potrebbe causare ritardi per tutti i passeggeri a bordo».

I costi del servizio

Chi acquista l’«imbarco prioritario» (a un costo che parte da 5 euro a viaggiatore) potrà portarsi ancora il doppio bagaglio a bordo. Per tutti gli altri, a meno che non paghino il sovrapprezzo delle formule Plus che va da 30 a 60 euro, varrà la regola di una sola borsa piccola a bordo: l’altra dovrà essere lasciata ai check-in per l’imbarco in stiva. Parallelamente la compagnia low cost con sede legale in Irlanda ha abbassato da 35 a 25 euro il costo di trasporto per le valigie in stiva fino a 20 chili di peso.

© Riproduzione riservata