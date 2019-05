Immigrazione irregolare, tutti assunti come imbianchini: 19 arresti e 240 denunce

Tutti assunti come imbianchini da una ditta intestata a un cittadino pachistano residente da tempo a Pistoia. Da qui il nome dell'operazione “White Wash”, cioè imbiancare. La Polizia di Pistoia, nelle province di Pistoia, Prato, Lucca, Pisa, Firenze e Roma, ha eseguito 24 misure cautelari (una in carcere, 18 agli arresti domiciliari e 5 misure interdittive). Sono state emesse dal Gip presso il Tribunale di Pistoia Alessandro Buzzegoli su richiesta del Pm Claudio Curreli. Le accuse sono di procurato ingresso illegale, agevolazione della permanenza nel territorio dello Stato di più di 200 cittadini stranieri, in prevalenza provenienti dal Pakistan, corruzione, violazione del segreto d'ufficio, traffico di influenze illecite, riciclaggio, truffa ai danni dello Stato, falso ideologico e materiale, furto, omissione di atti d'ufficio e cessioni di sostanze stupefacenti.

Diciannove arresti e 240 persone denunciate

Le 19 persone arrestate sono cittadini pachistani, albanesi, marocchini e italiani. I destinatari delle misure interdittive della sospensione dall'esercizio del pubblico ufficio o servizio sono due impiegati del Comune di Pistoia e un impiegato della Prefettura di Pistoia, mentre per una ragioniera consulente del lavoro e un commercialista è stato disposto il divieto temporaneo di esercizio dell'attività professionale. Inoltre, sono state denunciate in stato di libertà altre 240 persone.

Fino a 1.500 euro il rinnovo del permesso, fino a 8mila il ricongiungimento

Gli stranieri pagavano per il rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno da 1.000 a 1.500 euro e per i ricongiungimenti familiari da 4.500 a 8.000 euro. La Squadra mobile di Pistoia iniziò a indagare nel dicembre 2015, dopo alcune incongruenze riscontrate dal personale dell’ufficio immigrazione della Questura. Venne accertato che decine di cittadini pachistani arrivavano a Pistoia da varie zone d’Italia e dall’estero per rinnovare il permesso di soggiorno o per ottenere il visto per il ricongiungimento familiare. Tutti risultavano assunti come imbianchini dalla stessa ditta intestata a un cittadino pachistano da anni residente a Pistoia. Intercettazioni telefoniche e ambientali, servizi di osservazione e pedinamento, hanno consentito di accertare l'irregolarità di oltre 200 procedimenti amministrativi per rilascio o rinnovo di permesso di soggiorno, di cui 17 per ricongiungimenti familiare. I beneficiari dei permessi erano in prevalenza cittadini pachistani, ma anche afgani, albanesi e marocchini abitanti in Italia e in altri paesi dell'Unione europea (Francia, Belgio, Olanda, Norvegia, Svezia e Grecia).



La rete del titolare della ditta di imbiancatura

Il principale artefice dell'attività illecita è risultato essere il titolare della ditta di imbiancatura (destinatario della misura della custodia cautelare in carcere), che si avvaleva della collaborazione di un commercialista con studio a Montecatini Terme, di una ragioniera consulente del lavoro con studio ad Agliana e di un revisore contabile con studio a Pistoia e Montecatini Terme per la formazione della falsa documentazione reddituale e lavorativa da allegare alle domande. Nella rete anche vari cittadini italiani che dichiaravano falsa ospitalità o di avere alle loro dipendenze gli stranieri da regolarizzare. C’erano anche impiegati postali compiacenti addetti alla ricezione dei kit che gli consentivano di depositare la documentazione in assenza dello straniero che in quel momento si trovava all'estero. Per agevolare le fasi del procedimento il titolare della ditta corrompeva anche alcuni pubblici ufficiali in servizio presso gli uffici dei vari Enti competenti. Il revisore contabile, oltre a collaborare titolare della ditta di imbiancatura, gestiva in proprio, 28 false pratiche di rinnovo di permesso di soggiorno di cittadini albanesi e marocchini. Dichiarava anche il falso sostenendo di avere alle proprie dipendenze i cittadini stranieri, riuscendo a far ottenere contributi di disoccupazione dall'Inps. Il pachistano aveva anche venivano trasferito in Pakistan il denaro ottenuto e aveva investito in immobili e terreni con la complicità di alcuni suoi connazionali (ora indagati per riciclaggio).

© Riproduzione riservata