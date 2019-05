Nasce Lease 2018, primo salone del leasing e noleggio

Una due giorni di lavori per mettere al centro il futuro del leasing e del noleggio, gli strumenti finanziari del momento che nel 2017 hanno spinto tutte le misure di sviluppo messe in campo dal Governo, dalla Sabatini ter al Super e Iper ammortamento. LEASE 2018, questo il nome del primo Salone del Leasing e del Noleggio al via il 20 e 21 marzo prossimi, nasce con l'ambizione “di creare uno strumento di supporto alle imprese, ma in una logica di spinta alla crescita economica del Paese”, spiega Enrico Duranti, Presidente di Assilea - Associazione Italiana Leasing.

Non è un caso che il Salone prenda il via all'indomani della comunicazione dei primi dati 2017, quarto anno consecutivo di crescita, con lo stipulato generale che ha sfondato il tetto dei 26,5 miliardi di euro di erogato, segnando un +12,9% rispetto ai finanziamenti in leasing del 2016. Performance a doppia cifra si registrano per l'auto - sia per il leasing, sia per il noleggio a lungo termine - i beni strumentali e i comparti ferroviario, avio e nautico. La conferma del Piano Industria 4.0, la continua evoluzione tecnologica, l'attenzione alla mobilità ecosostenibile, il rilancio della nautica, il nuovo leasing “Prima casa”, inducono a prevedere un'ulteriore focalizzazione di imprese, partite IVA ma anche di una nuova utenza privata sul Leasing e sul Renting anche per l'anno in corso.



Da sinistra, piero Pavanini, AD NewtonLab, Enrico Duranti, Presidente Assilea, Gianluca De Candia, DG Assilea

Lease 2018 si svolge presso la sede del Sole24Ore ed è organizzato da NewtonLab, una delle prime società del mercato specializzata nell'organizzazione di eventi per il mondo delle imprese, in collaborazione con la stessa Assilea. L'attività di co–branding con il Gruppo 24Ore coinvolgerà i giornalisti delle testate nei lavori delle sessioni pubbliche, per facilitare la lettura del mercato. Dal Super e Iper ammortamento alla gestione dei nuovi bisogni della clientela, dall'evoluzione dei prodotti e degli innovativi canali distributivi alla business mobility, dall'evoluzione dei non performing exposures & non core assets ai principi contabile IFRS 16, dall'organizzazione e l'innovazione nei servizi finanziari fino al nuovo leasing abitativo. “L'Exhibition Area” – spiega il DG Assilea, Gianluca De Candia – “ospiterà invece gli stand dei partner principali produttori di beni e servizi accessori, offrendo una grande occasione di networking con l'obiettivo di creare nuove opportunità di business”. Rivolta ai manager del settore acquisti della grande e media impresa, piccoli imprenditori, consulenti e intermediari del credito, broker e agenti di assicurazione, specialisti di recupero e gestione del credito, ordini professionali, a due mesi dall'evento ha già visto l'adesione di numerosi partner e anche Associazioni di categoria, come UCINA Confindustria Nautica, settore che nel 2017 ha messo a segno un ricco +70% del leasing nautico.

“Per diversi mesi gli organizzatori hanno lavorato alla costruzione di un evento che vuole posizionarsi come l'appuntamento annuale di riferimento per il settore e per tutti coloro che a vario titolo si occupano di Leasing e di Noleggio”, aggiunge Duranti “e siamo convinti del ruolo anche sociale che una diffusione ulteriore della conoscenza degli strumenti di finanziamento avrà nel creare valore e ricchezza”.

