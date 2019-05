Minori e media: il 70% degli under 8 naviga con il tablet, Tv senza controlli per il 73%

A 7 anni arriva il primo smartphone, ma nella fascia 6-8 anni già il 70% dei bambini ha accesso alla rete con il tablet dei genitori, spesso con scarso controllo. Oltre il 16% degli adolescenti (soprattutto maschi) ignora i rischi del sexting on line, ovvero dello scambio di immagini sessualmente esplicite sul Web. E nel 73% delle case i minori guardano la Tv senza il filtro del parental control. Sono i dati contenuti nel Libro Bianco "Media e Minori 2.0" realizzato da Agcom, l'Autorità Garante per le comunicazioni, e presentato nei giorni scorsi alla Camera. Il rapporto ha indagato le competenze digitali di bambini (6-12 anni) e adolescenti (13-17 anni), misurando il loro "attivismo" on line e cercando di cogliere il pericolo percepito dai più giovani nella loro esperienza di navigazione.

Minori in Rete, età sempre più bassa

Secondo i dati, se per i bambini l'età del primo smartphone si è abbassata a 7 anni, per gli adolescenti (fascia d'età 9-12 anni) è scesa a 10 anni. In generale, i genitori si mostrano attenti conoscitori delle abitudini di consumo online dei bambini, mentre solo l'1% dichiara di essere all'oscuro delle attività svolte dai propri figli. Agcom spiega che i bambini utilizzano Internet principalmente per attività ludiche, come cercare video, giocare con videogiochi da soli, ascoltare musica, scaricare app o programmi. L'uso di Internet viene motivato anche da necessità di studio (per il 54,7% dei genitori), anche se il dato dipende soprattutto dall'utilizzo fatto dai bambini dai 9 ai 12 anni. Quasi il 21% dei genitori, però, afferma che il proprio figlio naviga on line senza uno scopo particolare, « lasciando così sottintendere - sottolinea il rapporto - di non essere probabilmente a conoscenza di cosa i propri figli realmente facciano».

Tv senza filtri nel 73% dei casi

Secondo Agcom i genitori appaiono attenti e "sensibili" ai simboli per il parental control in Tv. L'82,4%, infatti, dichiara di aver notato programmi contrassegnati dalla segnaletica e, alla domanda sul significato attribuito ai simboli di colore giallo, l'83, 6% ha fornito la risposta corretta, ossia «che la visione del programma da parte dei minori debba essere accompagnata dagli adulti». Anche se conosciuto, però, il parental control non è utilizzato dal 73% degli intervistati. Tra le motivazioni addotte dai genitori c'è quella che «il minore non guarda la Tv senza la supervisione degli adulti», e dunque il parental control è considerato inutile (per il 46,6%), mentre altri sostengono, a torto, che i "filtri" sono disponibili solo per i canali a pagamento. Ancora, un altro 24, 5% si dichiara completamente disinteressato all'uso del parental come strumento di tutela.

Perché non usa il parental control? (%)



Età del figlio 4-6 anni 7-12 anni Totale Mio figlio non guarda mai la Tv senza un adulto 54,9 42,4 46,6 La nostra Tv non ne permette l'utilizzo 7,9 7,9 7,9 È disponibile solo per le Tv a pagamento e non per la Tv digitale terrestre non a pagamento 5,7 3,3 4,1 Non so come attivarlo 12,6 10,5 11,2 Costa troppo 0,7 0,4 0,5 Non mi interessa utilizzarlo 14,9 29,2 24,5 Altro 3,3 6,3 5,2 Totale 100,0 100,0 100,0 Fonte: Rilevazioni Censis per Agcom, elaborazioni Agcom

Sexting, per il 16% degli adolescenti è solo «uno scherzo»

Sul fronte degli adolescenti fra i 13 e 17 anni - che mostrano un utilizzo molto intenso dello smartphone tanto da essere considerati "always on", cioè sempre collegati- il rapporto mette in luce dati preoccupanti riguardo al fenomeno del sexting, evidenziando una diversa percezione del rischio tra ragazzi e ragazze. Il 16,2% dei maschi ed il 9,5% delle femmine lo giudicano infatti come uno scherzo tra amici, ed il 10,7 % dei maschi ed il 5,9% delle femmine come un modo per sedurre qualcuno e per lanciare segnali di interesse. Sembrerebbe quindi, sottolinea Agcom, «che il genere femminile abbia più consapevolezza della pericolosità del sexting e delle conseguenze che da esso ne potrebbero scaturire».

Con quali dispositivi suo figlio/sua figlia accede ad Internet? (%)



Età del figlio 6-8 anni 9-12 anni Totale Personal computer fisso o portatile 56,0 73,0 67,7 Smartphone personale 14,0 53,7 41,3 Smartphone di altre persone 50,3 48,0 48,7 Tablet 70,5 68,5 69,1 Smart Tv 26,5 20,2 22,2 Lettore multimediale 12,5 13,5 13,2 Console videogiochi 32,3 36,2 35,0 Nota: Il totale non è uguale a 100 perché erano possibili più risposte Fonte: Rilevazioni Censis per Agcom, elaborazioni Agcom

«Bilanciare opportunità media e tutela»

Secondo il presidente dell'Agcom, Angelo Cardani è necessario «trovare un bilanciamento tra i rischi di un uso improprio del web e le sue opportunità di apprendimento e di allargamento delle conoscenze nelle dieta mediatica dei giovani». «I rischi - ha sottolineato Cardani durante la presentazione del Libro Bianco - sono una lista infinita, dal cyberbullismo a tutto ciò che attiene all'uso improprio della sfera sessuale che abita a vedere i rapporti in maniera distorta». Secondo il presidente è sui nuovi media che va focalizzata l'attenzione, altri media, come la televisione, «hanno strumenti di regolazioni più facili da gestire».

