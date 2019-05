Pd-Fi, il fronte dei «realisti» sul fiscal compact

Dopo un avvio spumeggiante a suon di promesse miliardarie, la definizione dei programmi effettivi in vista del voto del 4 marzo sembra piegare un po’ verso un approccio più realistico sugli impatti di finanza pubblica.

Senza troppo clamore, perché attrarre voti dilungandosi sul consolidamento o sulla riduzione del deficit è giudicato più complicato. Ma i lavori in corso su molti programmi ufficiali, fra spinte e controspinte per mettere d’accordo settori o alleati, stanno facendo i conti con i saldi di bilancio, che soprattutto dalle parti dell’attuale maggioranza complicano la vita a promesse fiscali troppo alate. Anche perché i documenti di finanza pubblica spiegano che gli aumenti Iva ancora da affrontare valgono 12,5 miliardi nel 2019, 19,2 nel 2020 e 19,6 dall’anno successivo. E l’agenda europea mette in calendario per le settimane successive al voto un difficile esame sul debito e una probabile richiesta di manovra correttiva da almeno 3,5 miliardi: a metà febbraio si conosceranno i numeri chiave del peso di deficit e debito sul Pil a fine 2017).

Il confine del Fiscal compact, che ai vincoli sul deficit aggiunge gli obiettivi di medio termine su pareggio di bilancio e riduzione del debito, divide in due partiti e possibili coalizioni. Da un lato Pd e Forza Italia e dall’altro M5S, Lega e Liberi e Uguali: ciascuno, ovviamente, con ottiche diverse.

La linea della continuità è ovvia dalle parti del Pd. Per tradurla in numeri, il programma in via di limatura non dovrebbe contemplare direttamente il «ritorno a Maastricht», cioè il deficit appena sotto al 3% del Pil lanciato dal libro di Matteo Renzi. Le cifre intorno a cui si ragiona parlano di un sentiero ancorato ai numeri previsti per quest’anno: un avanzo primario (il risparmio prima degli interessi) intorno al 2% del Pil, che grazie a una crescita stabile al ritmo dell’1,5% dovrebbe far tornare il debito a pareggiare il Pil nel 2030. Una via del genere rappresenterebbe nei fatti un allargamento degli spazi di spesa rispetto alle previsioni (l’ultima Nota di aggiornamento al Def indica per il 2019 un avanzo del 2,6% del Pil, quindi di una decina di miliardi superiore rispetto a oggi), ma dovrebbe essere aiutata da un’inflazione vicina all’obiettivo Bce del 2%. Senza questa spinta, per mantenere lo stesso sentiero di discesa serve più avanzo primario.

Più “ambiziosa” l’agenda messa in piedi da Forza Italia. Per il partito di Berlusconi il debito può tornare al 100% del Pil in cinque anni, grazie a un avanzo del 4% (obiettivo lanciato dal Governatore di Bankitalia Ignazio Visco nell’ultima Relazione annuale) e alla ripresa. Con questi presupposti, a tagliare il passivo sarebbe la vendita di patrimonio statale disponibile: strada tentata, senza troppi successi, anche in questa legislatura. A giudizio di Forza Italia, nemmeno la Flat Tax sarebbe di ostacolo, in quanto «interamente coperta» dal taglio di deduzioni e detrazioni (tranne spese sanitarie e interessi sui mutui), e offrirebbe una mini-riduzione della pressione fiscale nell’ordine di un punto di pil all’anno.

Dall’altra parte della barricata si incontrano invece Movimento 5 Stelle e Lega, ma anche Leu. Il primo chiede di buttare a mare il Fiscal compact e di sforare il tetto del deficit al 3% del Pil per «investimenti ad alto potenziale» (da individuare), promettendo però nel frattempo di portare il debito intorno al 90% del Pil in due legislature anche grazie al taglio di «sprechi e privilegi» (da dettagliare). Anche negli auspici della Lega la crescita alimentata dalla Flat Tax e dagli «investimenti produttivi» dovrebbe rappresentare il motore dell’abbattimento del debito, e sarebbe chiamata ad aprire gli spazi anche per lo stop alla legge Fornero e le misure di sostegno alla natalità (con asili nido gratuiti). Ma finché i numeri non saranno nero su bianco, si tratta appunto di auspici.

Da un’ottica diversa, anche Leu chiede per bocca di Stefano Fassina l’addio al Fiscal Compact e il ritorno al vecchio articolo 81 della Costituzione. L’obiettivo è quello di ricavare spazi per finanziare investimenti pubblici, alimentati anche dalla riconversione della spesa oggi impegnata in «bonus», che secondo i calcoli del Nens produrrebbero un punto di Pil aggiuntivo all’anno. Ma c’è da passare a Bruxelles, dove la riforma della governance prevede una direttiva ad hoc per rendere strutturale il Fiscal Compact.

