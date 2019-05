Elezioni, da oggi simboli e programmi al Viminale: c’è tempo fino a domenica

La campagna elettorale entra nel vivo. I partiti che intendono presentarsi alle politiche del 4 marzo devono presentare dalle 8 di stamattina al Viminale il loro simbolo (i termini scadono alle ore 16 di domenica 21 gennaio), contestualmente allo statuto, al programma elettorale e alle eventuali dichiarazioni di collegamento ossia all’indicazione degli altri partiti con i quali si intende formare una coalizione. Le liste dei candidati per Camera e Senato vanno invece presentate tra il 28 e il 29 gennaio. Il primo simbolo affisso stamattina nella bacheca del Viminale è stato quello del Maie (Movimento associativo italiani all’estero), seguito da Unione tricolore America Latina, Sacro Romano Impero Cattolico, Movimento 5 stelle e Lega. Poi Casapound Italia. Nel 2013 furono in totale a 234 i simboli che parteciperanno alla competizione elettorale, del 24 e 25 febbraio.

M5S cambia simbolo, in logo “blog delle Stelle

I leader del M5s sono stati tra i primi a presentarsi stamattina al Viminale, per presentare un nuovo simbolo, diverso rispetto alle Politiche del

2013. Nel logo del Movimento infatti compare la scritta “ilblogdellestelle.it” che va a rimpiazzare la scritta www.movimento5stelle.it che figurava finora. Il cambio testimonia l’ormai imminente distacco del M5S dal blog di Beppe Grillo. Ma punta anche a stroncare sul nascere la causa che gli iscritti alla prima associazione Movimento 5 Stelle, creata nel 2009, si accingono a presentare al tribunale di Genova.

Di Maio: vogliamo andare a governo e lo faremo

«Abbiamo presentato il simbolo della prima forza politica del Paese, vogliamo andare al governo e andremo al governo». Le percentuali? «Non lo so, dipenderà dagli italiani. Credo molto alte» ha affermato Luigi Di Maio uscendo dal

Viminale dove, con Beppe Grillo e Davide Casaleggio, ha presentato il simbolo del M5S.

In bacheca anche “W la fisica”

In bacheca anche 'W la fisica', il cui rappresentante di lista, Mattia Butta, professore associato di Ingegneria a Praga, ha attirato la curiosità dei presenti portando un telo con un maxisimbolo. Il suo scopo, ha spiegato, è intercettare il voto dei cervelli in fuga «e delle persone di buonsenso» in Europa con posizioni rigorose su temi a base scientifica come «il no all'omeopatia e il sì alla sperimentazione animale e agli Ogm».‎ Tra i simboli depositati ed esposti anche quelli del “Movimento politico forconi”, “Per una sinistra rivoluzionaria”, “Destre Unite”, “Movimento mamme del mondo”, “Partito Liberale Italiano”,

“Potere al popolo!”. e “10 volte meglio”. Quest’ultimo è già stato ribattezzato il movimento degli startupper, promosso da un drappello di imprenditori impegnati nel mondo dell’innovazione.

Tra i simboli ricompare lo scudo crociato

Torna in lizza poi «dopo 26 anni che ‎non viene presentato in tutti i collegi» il simbolo “storico” della “Democrazia cristiana” con lo scudo crociato. «Non è il partito di Cesa - ha tenuto a sottolineare Diego Coroni, presentatore del contrassegno - e non c'entra niente con Pizza: lui non ha nessun diritto sul simbolo. Il nostro presidente è Giovanni Fontana». Coroni ha spiegato inoltre che la Democrazia Cristiana correrà da sola. «Noi possiamo usare questo simbolo grazie a una sentenza di Cassazione del 2010 - aggiunge - E' la storica Dc, mai sciolta, ed è di proprietà dei soci del 92-93. Stiamo raccogliendo le firme».

La normativa sui contrassegni

Ai gruppi politici è fatto assoluto divieto di presentare contrassegni identici o confondibili con quelli che riproducono simboli utilizzati tradizionalmente da altri partiti. Qualora il contrassegno sia giudicato non a norma, il Ministero inviterà il depositante alla sostituzione. Ma le decisioni del Ministero dell'interno relative all'ammissione o all'invito a sostituire i contrassegni di lista non sono definitive. Contro le decisioni medesime è ammessa opposizione all'Ufficio centrale nazionale costituito presso la Corte suprema di cassazione. Le opposizioni all'Ufficio centrale nazionale presso la Cassazione devono essere presentate al Ministero dell'interno entro 48 ore dalla sua decisione.





© Riproduzione riservata