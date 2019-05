Inter e Milan, ombre sulla regolarità delle operazioni di acquisto

Dopo le indiscrezioni su indagini antiriciclaggio relative all'acquisto del Milan da parte di Yonghong Li, smentite dalla Procura di Milano, il quotidiano La Stampa ha rivelato che anche l'acquisto dell'Inter nell'autunno del 2013 da parte di Erick Thohir sarebbe oggetto di verifiche da parte delle Fiamme Gialle.

In particolare, la Guardia di Finanza starebbe verificando alcune presunte irregolarità sui 75 milioni di euro che l'uomo d'affari indonesiano ha versato nelle casse dell'Inter sotto forma di aumento di capitale riservato. Nel novembre 2013 Thohir e i suoi storici soci Roeslani e Soetedjo hanno infatti acquistato il 70% dell'Inter attraverso una società veicolo, la “The International Sports Capital consortium” (in cui Thohir ha la quota di maggioranza). La valutazione globale dell'Inter ammontava a circa 350 milioni, essendo incluso nell'operazione l'accollo di circa 180 milioni di debiti su un indebitamento totale che al 30 giugno 2013 era di 432 milioni. Per la vendita del Milan, il faro degli investigatori si è acceso invece sulla caparra da 300 milioni versata in più. Li Yonghong ha chiuso poi l'affare pagando altri 240 milioni e accollandosi debiti per circa 200 milioni, per un totale di 740 milioni.

In entrambi i casi perciò si sarebbe ancora in una fase preliminare di esame delle transazioni. Solo se dagli elementi raccolti emergeranno gli estremi per ritenere fondati i sospetti di riciclaggio si potrebbe assistere a un salto di qualità dell'inchiesta con l'interessamento della Procura milanese e l'apertura formale di un fascicolo. È il motivo per cui la Procura ha appunto escluso al momento l'esistenza di una vera e propria inchiesta sul Milan.

Certo, soprattutto nel caso dell'Inter, il lasso di tempo trascorso potrebbe rendere gravosa una ricostruzione puntale dei flussi finanziari e una loro accurata documentazione. Soprattutto laddove i soldi siano transitati da un paradiso fiscale, per sua natura opaco e poco collaborativo. E soprattutto in considerazione del fatto che si dovrebbero appurare la provenienza illecita del denaro e gli eventuali reati che sono alla base delle somme poi oggetto di riciclaggio.

D'altro canto, professionisti e intermediari sono obbligati a segnalare passaggi di danaro, di cui non siano certi, alle istituzioni preposte ai controlli per non incorrere in forme di correità. Ma una cosa è la segnalazione, altra l'accertamento del crimine. Per cui allo stato appare impossibile prefigurare potenziali ricadute sui club derivanti da eventuali procedimenti. I club semmai sarebbero parti lese. E proprio per tutelare il sistema calcistico italiano potrebbe essere venuto il momento di regolamentare in maniera più rigorosa l'acquisto di società calcistiche da parte della Lega e della Figc. Oggi i controlli per chi compra più del 10% di un club sono successivi all'acquisto e sostanzialmente formali, specie per ciò che attiene alla solidità patrimoniale degli acquirenti. Mentre potrebbe essere utile immaginare delle griglie più rigorose e preventive che, ad esempio, scoraggino o vietino la possibilità di acquistare una squadra con provviste finanziarie provenienti da conti offshore, paradisi fiscali o comunque territori black list. Viceversa i pagamenti dovrebbero sempre avvenire attraverso primarie istituzioni bancarie internazionali. Certo, non si potrebbe scongiurare del tutto il pericolo, ma sarebbe un passo avanti notevole e un presidio più forte contro l'ingresso nel calcio italiano di poco affidabili speculatori o truffatori.

