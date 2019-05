Sci, è ancora super Goggia: vince la discesa a Cortina

L’azzurra Sofia Goggia, dopo il trionfo di una settimana fa nella libera di Bad Kleinkirchheim, ha vinto in 1.36.45 anche la discesa di coppa del mondo a Cortina sui 2.660 metri della pista Olympia delle Tofane. Alle sue spalle le statunitensi Lindsey Vonn, in 1.36.92 e Mikaela Shiffrin in 1.37.29. Per Goggia è il secondo successo stagionale ed il quarto in carriera con 18 podi ed un bronzo mondiale. Per lei c’è - dopo 4 delle 8 gare - anche il primato nella classifica generale di discesa con 269 punti (220 la Shiffrin).

Subito fuori invece è finita Federica Brignone per il salto di una porta dopo un dosso. Per l’Italia ci sono poi Johanna Schnarf in 1.38.09, Verena Stuffer in 1.38.37 e Nadia Fanchini in 1.38.49.

Quella a Cortina è la terza vittoria consecutiva delle azzurre dell’Italsci, dopo i successi di Federica Brignone nel superG del 13 gennaio a Bad Kleinkirchheim e quello della stessa Goggia il 14, sempre nella località austriaca. Non succedeva dalla stagione 2007/8, quando Denise Karbon si impose nel giganti di Lienz e Spindleruv Mlyn e Chiara Costazza nello speciale ancora a Lienz.

La discesa odierna a Cortina, inoltre, è stata la gara di addio di Julia Mancuso, la 399esima di una carriera che l’ha vista vincere sette volte e soprattutto conquistare l'oro olimpico in gigante a Torino 2006. Pettorale 31 e con una mantellina rossa da Wonder woman, l’atleta statunitense (californiana di origini siciliane) si ritira all’età di 33 anni, dopo essere stata molti anni, insieme all’amica e rivale Lindsey Vonn, il simbolo vincente dello sci Usa. All'arrivo l'americana è stata festeggiata dalle altre atlete.

© Riproduzione riservata