D’Alema: M5S? Più preoccupante la deriva neofascista della Lega

«Io non partecipo alla criminalizzazione del M5s anche perché è senz'altro più preoccupante la deriva neofascista della Lega». Così ha detto l'esponente di Liberi e Uguali, Massimo D'Alema, ospite di Lucia Annunziata nel programma "In mezz'ora in più" su Rai3. E la replica del leader leghista Matteo Salvini non si è fatta attendere: «D'Alema oltre a produrre vino - ha detto - forse ne beve tanto. A casa queste mummie che hanno distrutto l'Italia! #4marzovotoLega».

In vista delle elezioni del 4 marzo, D'Alema dichiara «l'ambizione di arrivare a due cifre» con LeU. E sottolinea: «Non siamo noi a dividere il Pd, il popolo si era già diviso».

Pd-Bonino, scelta che non capisco

Parlando dell'intesa tra la Bonino e il Pd, con l'ingresso di +Europa nella coalizione di centrosinistra. dice: «Questa legge è un obbrobrio, lo diceva anche la Bonino che ora però cerca voti con quella legge. Mi dispiace per Emma, la conosco, la rispetto, siamo anche amici. Ma è una scelta che fatico a capire».

Pd ci lasci lavorare, non siamo noi a dividere

«Il Pd dovrebbe comprendere che noi non siamo quelli che hanno diviso, il popolo si era già diviso e noi vogliamo recuperare un mondo. Non facciamoci del male, il Pd ci lasci lavorare», dice D'Alema respingendo le accuse su una presunta "sottrazione" di voti ai dem da parte di LeU. «Il Pd negli ultimi anni ha perduto tutte le elezioni possibili e forse una qualche riflessione sul perché un pezzo dell'elettorato tradizionale preferisce rimanere a casa andrebbe fatto» spiega, «noi vogliamo riportarlo in campo e se noi lo facciamo sarà difficile per la destra sfondare il 40%, se noi non ci fossimo la gente resterebbe a casa». «Non facciamoci del male -ha aggiunto D'Alema - facciamo ognuno il nostro lavoro: perché mi sembra che ora l'obiettivo non sia schiacciare la destra ma fermare Liberi e Uguali».

Ambizione è arrivare a due cifre, sono fiducioso

«Liberi e Uguali è nata per dare una risposta a quei lavoratori che si sono sentiti traditi, a quegli insegnanti che hanno subito una legge che trasforma scuole in aziende - ha spiegato D'Alema - e a tutti i cittadini che si sentono delusi e non votano e sono elettori di centrosinistra». «Io ho l'ambizione è arrivare alle due cifre» dice, «il mio collegio non lo vuole nessuno, io vado in mezzo alla gente e sono fiducioso».

Se Pd e Fi fanno accordo lo dicano subito

«Un'alleanza tra Pd e FI non è una grande coalizione, se si vuole un accordo politico lo si deve dire prima, in modo che i cittadini possano scegliere - ha continuato D'Alema - . Quando parlo di un governo del Presidente intendo invece dire che se ci troviamo di fronte ad una situazione di stallo, il Presidente agisce e propone una personalità al di sopra delle parti che interviene».E «chi possa essere poi questa personalità lo vedrà il capo dello Stato, ora parlare di questo però è mettere il carro davanti ai buoi».

Rosatellum pastrocchio Renzi-Berlusconi-Salvini

Commentando il rischio di ingovernabilità dopo il voto, D'Alema dice che «Renzi voleva stravolgere la Costituzione con una riforma che è stata cancellata dal referendum, si è perso un anno a fare cose e riforme sbagliate che poi sono state cancellate, mentre se si fosse dialogato e ragionato, oggi questo problema non ci sarebbe». E accusa: «Chi ha combinato questo pastrocchio? Hanno fatto un accordo Renzi, Berlusconi e Salvini, si tratta di una responsabilità grave e ne va dell'avvenire dei cittadini italiani».

Ue, Moscovici?Pensi a suo partito quasi scomparso

Sul fronte europeo, D'Alema commenta le dichiarazioni del commissario Ue Moscovici sull'Italia e sul «rischio politico» per l'Unione derivante dal nostro debito pubblico. «Sono amico di Pier - dice D'Alema - ma in Francia il suo partito è quasi scomparso, forse dovrebbe essere quella ora la sua principale preoccupazione... Io sono appassionatamente europeista ma l'Europa non recupera il suo consenso se non cambia. Ma è possibile che in Europa ci sia ancora una sorta di paradiso fiscale come il Lussemburgo? Almeno si punti all'armonizzazione fiscale».

