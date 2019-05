I partiti a Casini: puntare su toghe specializzate in reati finanziari

Una Procura nazionale per i reati economico-finanziari e un'agenzia europea di rating. Ma anche, un fondo strutturale per rimborsare i risparmiatori traditi in caso di misselling e regole più nette per evitare il fenomeno delle “porte girevoli”, ovvero il passaggio senza filtri da un'authority di controllo a un intermediario. Sono numerose ma in parte convergenti le proposte di nuova regolamentazione che ieri i gruppi hanno presentato all'Ufficio di presidenza della Commissione d'inchiesta sulle crisi bancarie in vista della decisione, che verrà presa venerdì, di portare a votazione una Relazione conclusiva. Un testo che verrebbe votato partendo da giudizi politici molto differenziati e distanti sulle responsabilità delle crisi bancarie degli ultimi anni, che in sette casi hanno imposto complessi interventi pubblici di salvataggio. In pratica tutti i partiti tranne Leu, stando alle riflessioni raccolte ieri, sarebbe orientati a dare il loro voto alla Relazione di policy che il presidente della commissione, Pier Ferdinando Casini, dovrebbe portare al vaglio entro la prossima settimana.

Magistrati specializzati per i reati finanziari

M5S, Forza Italia e Pd, per limitarci ai gruppi più rappresentativi, sembrano concordare sul fatto che il contrasto ai reati finanziari richiede personale inquirente dotato di competenze specifiche e sofisticate, così come giudici dotati di una particolare preparazione in materie finanziarie. Dunque servirebbero sezioni specializzate a livello delle procure e dei tribunali distrettuali, con FI e Pd che arrivano anche a indicare la possibilità di un coordinamento presso una procura nazionale. I Cinquestelle, che nel loro documento politico annunciano un'analisi molto scrupolosa e netta delle responsabilità degli ultimi anni, propongono anche l'adozione di un set di regole più puntuali per definire i criteri di passaggio da società finanziarie o banche a incarichi pubblici, con la definizione di un “quiet period”, e l'istituzione di un fondo strutturale per rimborsare i risparmiatori traditi in caso di misselling. Proposta solo di M5S la “nazionalizzazione” di Bankitalia e della Borsa Italiana. Il Pd chiede poi con le sue proposte la ricostituzione della Commissione bicamerale d'inchiesta sul sistema bancario anche nella prossima legislatura, mentre FI ne chiede l'istituzione di una Commissione parlamentare permanente di Vigilanza sul sistema bancario e finanziario, oltre a un'agenzia di rating europea, la separazione delle banche commerciali dalla banche d'affari (punto comune con M5S) e l'introduzione di uno “statuto speciale” per gli specialisti in titoli di Stato e il potenziamento dello staff del Tesoro.

Deregulation, proposte dem in sei punti

È articolata in sei punti la proposta di nuova regulation del Pd che, oltre alle sovrapposizioni indicate con le altre forze politiche, avanza la richiesta di una una riforma ispirata al modello per finalità o twin peaks, con l'obiettivo di produrre una maggiore cooperazione, rispetto al modello ibrido attuale che favorisce le incomprensioni, tra Banca d'Italia e Consob. Altra proposta dem riguarda la gestione degli Npl e la definizione dei valori di cessione: per sviluppare un mercato dei crediti deteriorati bisognerebbe velocizzare i tempi del processo esecutivo e semplificare le formalità per la definizione dei valori, stabilendo dei benchmark realistici e non arbitrariamente bassi. Entro venerdì l'Ufficio di presidenza dovrebbe individuare una sintesi sui punti comuni da portare al voto, si immagina, entro i primi di febbraio.

© Riproduzione riservata