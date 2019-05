Federer-Chung: una leggenda contro la nuova generazione del tennis

Due semifinali in inedite per questo Australian Open falcidiato dagli infortuni. Federer contro la rivelazione Chung e l’altra sorpresa Edmund contro il croato Cilic.Il campione svizzero non ha avuto problemi a sconfiggere in tre set il ceco Berdych con il punteggio di 7-6 6-3 6-4. Per Federer è la quattordicesima semifinale in 15 partecipazioni al torneo australiano, un record davvero straordinario. Il 21enne sudcoreano Hyeon Chung, numero 58 del mondo, ha invece battuto l'americano Tennys Sandgren, rivelazione del torneo (n. 97 del ranking) con il punteggio di 6-4 7-6 (5) 6-3.

Corea del Sud in festa

Il giovanissimo Chung quindi continua la sua marcia senza perdere terreno e anzi mostrando i denti ai prossimi avversari. Il coreano arriva infatti alle semifinali dopo aver eliminato Sascha Zverev, numero 4 del mondo e Novak Djokovic, attualmente numero 14 del ranking dopo un lungo stop per l'infortunio al gomito e sei volte vincitore a Melbourne. Con l'approdo in semifinale Chung arriva dove mai era giunto un giocatore della Corea del Sud. Erano 14 anni che un giocatore così lontano dai vertici mondiali (Chung è il numero 58) non conquistava la semifinale. Chung affronterà Federer in un match che il campione elvetico non può certo sottovalutare, mentre Cilic se la vedrà con Edmund.

What was Hyeon Chung thinking on match point? "If I win one more point, I make history in Korea." #AusOpen – #AusOpen(AustralianOpen)

Federer, occhio a Chung!

La semifinale più attesa dal pubblico è l’inedita sfida tra Federer e Chung, 36 anni contro 21. Non sarà un match facile per il leggendario talento elvetico: il giovane sudcoreano, recente vincitore della prima edizione delle Next Gen Atp Finals di Milano, è un avversario ostico, un vero e proprio muro da fondo campo, regolare e completo, con una capacità di concentrazione e una fame di vittoria insoliti per un atleta di quell’età. Tanto più eccezionale per un tennista costretto a giocare con gli occhiali da vista a causa della sua forte miopia congenita.

"It's great to see new names on the scene... He's incredibly impressive in his movement. Reminds me a lot of Novak… https://twitter.com/i/web/status/956120377209470976 – #AusOpen(AustralianOpen)

Tra le donne sfida Kerber-Halep

Nel tabellone femminile tutto facile per la romena Simona Halep e la tedesca Angelique Kerber che hanno raggiunto la semifinale degli Australian Open, battendo rispettivamente la ceca Carolina Pliskova (6-3 6-2) e l'americana Madison Keys (6-1 6-2). Per la Halep, attualmente numero uno del mondo, sarà la quinta semifinale Slam della carriera, ma la prima in Australia. Vittoria senza problemi anche per la tedesca Kerber, ex numero uno del mondo, che praticamente non ha lasciato spazio alla rivale. per la Kerber è la seconda semifinale a Melbourne, dove vinse nel 2016, ma soprattutto segna il ritorno della tennista nella top ten dopo un periodo con risultati altalenanti. In semifinale si affronteranno Kerber e Halep da una parte, e la danese Caroline Wozniacki contro la belga Elise Mertens dall'altra.

© Riproduzione riservata