Moby Prince: «Non fu nebbia, indagini carenti»

La tragedia del Moby Prince che il 10 aprile 1991 si scontrò con la petroliera Agip Abruzzo causando 140 morti non è riconducibile «alla presenza della nebbia e alla condotta colposa avuta dal comando del traghetto». Lo sottolinea la commissione d'inchiesta nella sua relazione conclusiva presentata oggi dal presidente Silvio Lai. La relazione definisce «carente e condizionata da diversi

fattori esterni» l'indagine della procura di Livorno dell’epoca. Ritiene che la petroliera «si trovasse in zona di divieto di ancoraggio» e che il Moby Prince abbia avuto un’alterazione nella rotta di navigazione. Quanto ai soccorsi, alcuni passeggeri -secondo la commissione- potevano essere salvati ma durante le ore cruciali «la Capitaneria di porto apparve del tutto incapace di coordinare un'azione di soccorso».

Lai: grazie alla commissione abbattuti i pilastri della sentenza di assoluzione

«Le prime evidenze alle quali siamo approdati - ha commentato il presidente della commissione Lai - sono totalmente diverse da come, allora, furono appurate. Non c'era la nebbia e le vittime non morirono tutte entro 30 minuti. Due certezze che in sede giudiziaria furono i pilastri delle sentenze di assoluzione». Il senatore Pd ha affermato che intervenne «un disturbo della navigazione per il Moby Prince unitamente alla posizione di divieto di ancoraggio per l'Agip Abruzzo.

Il coordinamento delle operazioni di soccorso è risultato inadeguato ed è avvenuto con colpevole ritardo così come il comando della petroliera non pose in essere condotte pienamente doverose rispetto all’altra nave. Sono state inoltre trovate palesi incongruenze sulle attività dell'Agip Abruzzo e sul tragitto compiuto prima di arrivare a Livorno». La Commissione ha anche ritenuto che «l'attività di indagine della Procura di Livorno, sottesa al processo di primo grado, sia stata carente e condizionata da diversi fattori esterni. In particolare appare aver avuto un indubbio effetto condizionante il fatto che le indagini siano state svolte utilizzando memorie provenienti da chi aveva gestito soccorsi od anche limitandosi a riscontrare perizie medico legali legate esclusivamente alla riconoscibilità dei corpi. Cosi come colpisce l'accordo assicurativo dopo soli due mesi dall'evento tra gli armatori delle due navi».Ora gli atti e la relzione finale saranno con segnati alla Procura della Repubblica «cosi come trasparentemente ogni documento dell'inchiesta sul Moby Prince, anche secretato, sarà disponibile a tutti. Il lavoro della Commissione ha gettato le basi per dissolvere la nebbia attorno alla tragedia».

Gentiloni: dopo 27 anni una ferita ancora aperta

Il premier Paolo Gentiloni ha espresso vicinanza alle famiglie delle vittime della tragedia della Moby Prince che «dopo 27 anni è una ferita ancora aperta nella storia del Paese». Nel messaggio inviato al presidente della commissione d’inchiesta Silvio Lai. Gentiloni ha ringraziato i componenti della commissione «per la scrupolosa attività di indagine».

Grasso: una pagina nera per l’Italia

«Sono passati 27 anni da allora, ma il tempo - ha sottolineato il presidente del Senato, Pietro Grasso - non può lenire il dolore, la rabbia e la frustrazione di quanti non hanno voluto rinunciare ala giustizia e alla ricostruzione della verità e purtroppo ci sono stati ostacoli all'accertamento dei fatti ed occorre fare luce piena». Anche i lavori della commissione hanno dimostrato che, ha aggiunto Grasso, «non tutto è stato chiarito, si può immaginare che si voleva coprire qualcosa, cha alcune persone potevano essere salvate».

Il figlio del comandante: ora la revisione del processo

«Siamo pienamente soddisfatti della relazione, arrivata a un ribaltamento completo della verità processuale, di un processo che è stato una vergogna per la

giustizia italiana. Ora speriamo in una revisione in modo che si arrivi alla punizione dei veri colpevoli», ha commentato Angelo Chessa, figlio di Ugo, il comandante del Moby Prince morto insieme agli altri 139 passeggeri.

