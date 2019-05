Napoli paralizzata dalla protesta dei lavoratori dell’indotto Anm

Era prevista l’inaugurazione di Largo Principessa a Pignatelli dove è stata completata la riqualificazione urbana. Avrebbe dovuto partecipare, oltre al sindaco Luigi De Magistris e al presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, anche il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Graziano Delrio. Ma una protesta improvvisa con il blocco degli autobus e della linea 1 della Metropolitana ha fatto sì che il sindaco annullasse la presenza delle tre autorità.

Il taglio del nastro è avvenuto, ma alla presenza esclusivamente dei tecnici e del presidente di Metropolitana di Napoli, Ennio Cascetta.

La protesta dei lavoratori blocca la città

La mattinata è iniziata nel peggiore dei modi per il trasporto pubblico napoletano: a protestare i lavoratori della Samir, la ditta di pulizie dell’Anm, che lamentano ritardi nel pagamento degli stipendi. Hanno bloccato sin dalle prime ore del mattino la circolazione dei bus e della linea 1 della Metropolitana. Sono state poi trovate pietre sulle rotaie. Intorno alle 12 e 30 è intervenuta la polizia per liberare i binari e far ripartire i treni.

De Magistris: azione criminale

«Si tratta di un’azione criminale, molto grave e senza alcuna giustificazione - ha detto il sindaco di Napoli -. Un’azione che non ha nulla a che vedere con rivendicazioni di diritti sindacali o altro». Il tema – ha raccontato de Magistris – è stato oggetto del Comitato per l’ordine e la sicurezza che si è svolto in Prefettura. «Da parte di tutti i componenti del Comitato – ha affermato – c’è la condivisione che si tratta di un’azione gravissima che non rimarrà priva di conseguenze sotto ogni punto di vista perché è un danno senza precedenti per la città, per i napoletani e per i tanti lavoratori onesti». De Magistris, nel sottolineare che il Comune è «parte lesa», ha annunciato che si agirà «con tolleranza zero».



Anm pagherà subito 600mila euro

Gli assessori comunali Enrico Panini e Matio Calabrese hanno chiarito, in merito al ritardo nei pagamenti da parte di Anm, che «quanto alle retribuzioni del mese di gennaio l’azienda Anm ha dichiarato in Prefettura che pagherà subito 600.000 euro, sui 700.000 mila necessari. Mentre la parte rimanente sarà versata non appena rendicontate le attività effettivamente svolte». Per Anm è in corso la procedura concordataria. «L’azienda Samir – scrive Panini – ha dichiarato in sede prefettizia di accettare queste condizioni».



L’Usb denuncia numerosi contusi

Tra i lavoratori Samir – si fa presente con una nota della azienda – ci sono numerosi contusi a seguito «della carica effettuata dalla polizia alla stazione di Piscinola per sgomberare i dipendenti che protestano». In una nota il sindacato Usb afferma di «condannare la violenza della polizia e di schierarsi al fianco dei lavoratori in lotta». Secondo l’organizzazione sindacale, la protesta è «spontanea».

Riqualificazione urbana passata in secondo piano

Passa così in secondo piano la riqualificazione di Largo Principessa Pignatelli, sulla Riviera di Chiaia, nell’area antistante Villa e Museo Pignatelli. Il progetto architettonico è stato approvato dall’amministrazione comunale nel 2015 (in linea tecnica) e nel 2016 (in linea economica), grazie allo stanziamento delle risorse economiche nell’ambito dei fondi regionali. Il progetto, che è stato redatto dall’architetto Boris Podrecca, ha puntato a mantenere i riferimenti storici e la qualità paesaggistica e, allo stesso tempo, valorizzare qualità e immagine urbana con attenzione anche alla mobilità sostenibile. I lavori hanno interessato le zone in cui stanno per chiudersi i cantieri della Metropolitana Linea 6 (stazione S. Pasquale e stazione Arco Mirelli): sono partiti nel febbraio 2017 . È stata realizzata un’isola centrale, ai margini della Riviera di Chiaia, che ospita le uscite della metropolitana. Il progetto del verde, redatto con la collaborazione del paesaggista Andreas Kipar, ha garantito la salvaguardia di tutte le essenze arboree preesistenti oltre al reimpianto di circa 100 alberi provenienti da tutte le aree di intervento della linea 6.

