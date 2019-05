Nei giorni della Merla il freddo è un ricordo

Dove è finito il gelo di gennaio? Siamo agli ultimi giorni del mese, ma del proverbiale freddo della Merla non c’è traccia. «La nostra Penisola continua a sperimentare condizioni meteo-climatiche che di invernale hanno ben poco, con piogge spesso “risicate” e temperature diffusamente superiori alla media del periodo», spiega il meteorologo di 3bmeteo.com Edoardo Ferrara.

Temperature autunnali

Dopo un dicembre scoppiettante, ricorda Ferrara, gennaio rimane caratterizzato da un clima decisamente mite per il periodo, specie per quanto riguarda i valori diurni, con temperature più tipiche di ottobre-novembre. La neve non manca sulle Alpi, specie occidentali, ma solo a quote elevate, mentre molte regioni d'Italia restano ancora affette da deficit idrico. Insomma, non è freddo e neppure piove. In agguato, solo la nebbia.



Anticiclone dal week-end

«Passata una modesta perturbazione, i cui effetti si manifestano essenzialmente solo a Nord-Ovest, nel fine settimana torna l'alta pressione – annuncia il meteorologo». Dopo un sabato all’insegna ancora della nuvolosità irregolare, con ultime piogge su Nord-Ovest e Sardegna in esaurimento, la domenica è prevista più soleggiata, salvo nebbie anche fitte o nubi basse in Valpadana.

Smentita la tradizione dei giorni della Merla

Anche la prossima settimana sarà caratterizzata almeno nella prima parte da un mite anticiclone, con temperature miti - specie in montagna - e rischio di nubi basse o nebbia in pianura. La tradizione dei Giorni della Merla, che prevede che il 29-30-31 gennaio siano i giorni più freddi dell'anno, non sarà dunque rispettata, anzi. «Le temperature - spiega Ferrara - si manterranno ben oltre la media, con valori diurni in genere compresi tra 13°C e 16°C al Centro-Sud, se non punte superiori sulle Isole Maggiori; più freddo e umido al Nord nelle aree nebbiose con marcate inversioni termiche rispetto alla montagna. Sulle Alpi farà infatti caldo soprattutto in quota, con lo zero termico diurno sui 2.500-3.000 metri, dunque molto alto, e rischio valanghe spesso marcato».

© Riproduzione riservata