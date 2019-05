Pioltello, tre consulenti all’opera per cercare le cause del disastro

Si riparte dal luogo del disastro. Ricomincia con un nuovo sopralluogo lungo i binari percorsi mercoledi mattina dal regionale Cremona Milano l'inchiesta per disastro ferroviario colposo. Lì, tra le campagne di Pioltello, sono tornati i pm Maura Ripamonti e Leonardo Lesti, titolari del fascicolo coordinato dal procuratore aggiunto Tiziana Siciliano.

E in Procura a Milano, ricevuti i primi rapporti da Vigili del fuoco e Polfer, gli inquirenti si preparano a procedere con i primi atti formali dell' inchiesta, necessari per avviare consulenze ed esami. Per le prime iscrizioni nel registro degli indagati, però, potrebbe essere necessario un po' più di tempo, in attesa dell'acquisizione formale dell'organigramma innanzitutto di Rete Ferroviaria Italiana, che gestisce l'infrastruttura, ma non si esclude anche di Trenord. Nel frattempo, si definiscono i quesiti da affidare ai tre consulenti, due dei quali si erano tra l'altro già occupati - come periti della Procura e delle parti civili - della strage sui binari di Viareggio, l'ingegnere Fabrizio D'Errico e l'ispettore della Polfer Angelo Laurino, ora nominati dai magistrati milanesi insieme all'ingegnere Fabrizio Lucani, che invece ha lavorato sull' incidente ferroviario di Andria.

Saranno loro a dover esaminare lo stato dell' infrastruttura, la manutenzione delle rotaie e poter quindi aiutare i magistrati a capire se è stato fatto il possibile e nel modo giusto, per evitare un disastro con tre morti e decine di feriti. Ai consulenti, anche il compito di verificare materiali e tenuta delle rotaie, per stabilire perché innanzitutto quel pezzo di 23 centimetri si sia staccato e sia schizzato via a venti metri di distanza, dove poi è stato ritrovato dagli inquirenti tra terra e ghiaia. Quanto al pezzo nuovo di binario, fotografato accanto al vecchio, in ambienti investigativi confermano come sia prassi averli già pronti sul posto, per le sostituzioni dovute all' usura. E già programmate.

«Sarà un'indagine complessa», commentano gli investigatori. E anche non breve, ma una parte dei binari è stata già dissequestrata.



