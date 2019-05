Ue: debito italiano ad alto rischio nel medio termine

Gli Stati europei altamente indebitati (come l'Italia) sono maggiormente esposti a choc economici sfavorevoli e, in particolare, all'aumento dei tassi di interesse. È questa una delle indicazioni che emergono dall'ultimo rapporto della Commissione europea sulla sostenibilità del debito pubblico. Nel caso dell'Italia un aumento permanente dei tassi di interesse di mercato di un punto percentuale condurrebbe (a politiche invariate) a un debito/Pil più elevato entro il 2028 di circa il 9%. Come nel 2016, nel 2017 nessun paese appariva a rischio di stress finanziario nel breve termine.

Nel medio termine però 10 Stati sono considerati ad «alto rischio di sostenibilità di bilancio a causa del peso degli alti debiti post-crisi, in qualche caso di deboli posizioni di bilancio e/o una particolare sensibilità a shock avversi». Tra questi paesi c'è l'Italia. Quattrodici Stati, tra cui l'Italia, sono considerati a basso rischio di sostenibilità di bilancio nel lungo termine.

I 10 Paesi con debiti meno sostenibili

I dieci Paesi ad alto rischio di sostenibilità per le finanze pubbliche oltre all'Italia sono Belgio, Spagna, Croazia, Francia, Ungheria, Portogallo, Romania, Finlandia e Regno Unito. Per Italia, Belgio, Spagna, Francia e Portogallo segnla un «alto rischio» anche l'indicatore composito che cattura le sfide per la sostenibilità del bilancio a medio termine considerando i rischi relativi all'invecchiamento della popolazione e altri fattori relative all'evoluzione del debito pubblico. Nel lungo termine solo la Slovenia appare ad alto rischio, 12 Stati sono a rischio medio. A basso rischio oltre all'Italia sono considerati Repubblica Ceca, Germania, Estonia, Spagna, Francia, Lettonia, Bulgaria, Portogallo, Danimarca, Svezia, Irlanda, Croazia e Cipro.



Un anno bu0no ma non basta

L'analisi comunitaria parte dalla considerazione che nel 2017 il debito pubblico è calato, sostenuto dalla crescita e da condizioni finanziarie e monetarie molto favorevoli. Tuttavia «in diversi Paesi i livelli di debito pubblico non sono calati o sono calati a un ritmo lento e restano vicino ai picchi storici». Vicino al 90% nella zona euro, il debito/Pil si trova attorno al 100% in Belgio, Spagna, Francia e Cipro, attorno al 130% in Italia e Portogallo (in Grecia oltre il 170% ma è un paese sotto programma di salvataggio). Conclusione: «Diversi Paesi restano esposti a shock economici avversi» per cui «le attuali buone condizioni dell'economia dovrebbero essere sfruttate per ricreare quei salvagenti finanziari di bilancio (buffer in inglese) da usare per assorbire i colpi degli choc futuri, non ultimo un prevedibile aulmento dei tassi di interesse» (che a termine fanno lievitare gli oneri sul debito pubblico).

Quanto al rischio aumento dei tassi di interesse, il rapporto segnala che l'aumento dell'1% sul nuovo debito e sul debito sottoposto a rifinanziamento avrebbe un impatto «considerevole sulle dinamiche del debito in diversi paesi». Se per l'Italia l'impatto di aumento del debito/pil sarebbe al 2028 del 9% per il Portogallo sarebbe del 7%, per la Spagna del 6,3%, per la Francia del 5,6%, per la Germania del 3,2%. Per la zona euro sarebbe del 4,6%.



Rapporto tecnico, non politico

Il rapporto della direzione generale Ecfin della Commissione europea è tecnico, non fornisce indicazioni di «policy» ne prescrizioni sulle cose che devono fare i governi per assicurare una gestione equilibrate delle finanze pubbliche. Però offre un'analisi della situazione, delle vulnerabilità e della posizione degli Stati membri tenendo conto che sul fronte della crescita non ci saranno svolte epocali per quanto riguarda il ritmo di aumento del pil e che nel medio periodo la politica monetaria si normalizzerà con conseguenze sul debito pubblico. Il momento delle decisioni, anche per l'Italia, è spostato a maggio, quando la Commissione europea renderà noto il giudizio finale sulla finanziaria 2018 e valuterà se viene rispettata o meno la regola del debito.



A maggio dovrebbe esserci un governo insediato da poco a Palazzo Chigi e per questo un rapporto come quello pubblicato oggi dovrebbe o potrebbeservire da guida per i partiti che si candidano a governare, molti dei quali sulla scorta di promesse fiscali e di ipotesi di crescita futura che non collimano con l'analisi comunitaria.



Dal punto di vista tecnico la Commissione prepara il terreno per avanzare poi raccomandazioni ai governi, i quali decidono in ultima istanza cosa fare in termini di aggiustamento di bilancio. Nel caso dell'Italia è noto che a Palazzo Berlaymont non credono che almeno sul piano dei numeri il Paese rispetti le regole Ue sui bilanci sia per quello che riguarda l'aggiustamento di bilancio in termini strutturali nel 2017 e 2018 sia per quello che riguarda il rispetto della regola di riduzione del debito.



L’ipotesi di procedura per deficit eccessivo

Nella riunione del 22 novembre dei commissari europei, il vicepresidente Valdis Dombrovskis ha spiegato che «se la situazione non migliora, la Commissione può adottare un rapporto in base all'articolo 126/3 del Trattato e aprire una procedura per deficit eccessivo». È scritto nero su bianco nei verbali della riunione (vengono pubblicate molto tempo dopo). Segreto di Pulcinella perché questa possibilità è implicita negli ultimi scambi di lettere con il governo di fine 2017. In ogni caso, non era mai stata esplicitata in questa forma. Per di più scritta. Il fatto comunque che le cifre giochino a favore di una procedura non comporta automaticamente che la procedura sarà effettivamente aperta, come insegna la storia dell'applicazione flessibile del patto di stabilità.



