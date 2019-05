Pioltello, operai Rfi sorpresi in zona transennata: 4 denunciati

Violati i sigilli intorno al treno deragliato. Rischia di aprirsi un'inchiesta nell'inchiesta sull'incidente ferroviario di Pioltello. E ancor prima degli indagati per disastro colposo, ci sono delle denunce. Quattro. A carico di operai di Rete Ferroviaria Italiana, entrati sabato mattina all'interno dell'area sequestrata dagli inquirenti. Sono stati degli agenti della Polfer, al lavoro ininterrottamente da giovedì, a notare poco distante dai binari, quelle pettorine Rfi. Si trovavano ad un centinaio di metri da quello che è stato ribattezzato il “punto zero” di questo disastro, il punto cioè dove un pezzo di rotaia di 23 centimetri è schizzato via, circa due chilometri prima dello schianto del convoglio. Proprio l'area dove si sta concentrando di più questa prima fase del lavoro degli investigatori, per cercare di raccogliere tutti gli elementi utili per individuare le cause del deragliamento.

Un'area quindi sequestrata, dove nessuno – e “men che meno operai della società che gestisce la rete ferroviaria”, si fa notare in ambienti investigativi – dovrebbero entrare. Avevano con sé strumenti ad ultrasuoni, in genere usati per verificare fratture sulle rotaie. “Gli operai, non avendo la percezione dei confini dell'area sequestrata, non visibilmente segnalati, li hanno superati inavvertitamente”, spiega in una nota Rfi, secondo cui i quattro dipendenti erano impegni “con rilievi tecnici, in vista della riapertura della linea”. Una versione, che sarà valutata dai magistrati, a cui arriveranno la settimana prossima i primi elementi raccolti sul campo dagli investigatori.

Nelle campagne intorno a Pioltello per gli specialisti del Nucleo incidenti ferroviari, guidati dal vicequestore Marco Napoli, e della Polizia Scientifica queste sono ore di lavoro minuzioso ed ininterrotto, per cercare di raccogliere tutti gli indizi utili alle indagini. E poter così liberare l'area e ripristinare in pieno la circolazione ferroviaria su una delle linee più frequentati. Si sta facendo una corsa contro il tempo, per riuscire a spostare entro lunedì 29 gennaio la carcassa del treno, che sarà poi portato in un hangar. In questo modo, si potrà riaprire del tutto la direttrice ferroviaria verso Venezia. Questo, però, potrà avvenire solo con la certezza di aver prima acquisito dal luogo del disastro tutti gli elementi utili: da rotaie, binari, traversine, giunto, carrelli, ruote.

E innanzitutto, il “punto zero” del deragliamento, col suo pezzo di 23 cm mancante dal “fungo”, cioè il profilo superiore della rotaia; coi due perni su quattro saltati dalla piastra e con quel tacco di legno provvisorio, sistemato e fotografato sotto la giunzione. “L'utilizzo di spessori in legno non è previsto dalle normative tecniche e dai protocolli operativi di Rfi”, fa sapere una nota della società. E allora, perché è stata sistemata quella toppa? Doveva servire ad “aggiustare” temporaneamente una rotaia che aveva presentato dei problemi? Chi ha ordinato e autorizzato quell'intervento? Tutte domande a cui i pm, coordinati dal procuratore aggiunto Tiziana Siciliano, dovranno dare risposte.

In queste ore, però, ogni singolo elemento dell'area del disastro viene analizzato. Anche il pietrisco su cui poggia la rotaia. “Stiamo seguendo a Cosenza il caso di un altro treno deragliato, senza conseguenze, su una frattura di rotaia, ma lì il pietrisco l'ha fermato. Non qui purtroppo”, raccontano a Radio24 degli investigatori. Lì, in Calabria, il convoglio ha continuato la sua corsa solo per 100 metri, dopo essere uscito dai binari, in questo caso ha continuato ancora per quasi tre km. “Un'altra anomalia apparente”, riflettono gli investigatori, anche se poi “giustificabile con la velocità che in quel tratto era a 140 km.

E d'altra parte in Italia, non è operativo il sistema antisvio”, si riflette in queste ore tra gli esperti al lavoro nelle campagne ferite di Pioltello, dove ogni pezzo dei quasi tre km di linea sequestrata viene catturato con scansioni 3D, grazie a tecnologie arrivate da Roma. Un drone – invece- aiuta con le riprese dall'alto. Già acquisiti tutti i video possibili – a cominciare da quello della stazione di Pioltello che riprende il treno che sfreccia già circondato dalle scintille. Poi, nella fase successiva inizierà l'esame della scatola nera del treno, recuperata integra, e dei documenti, a cominciare dai piani di manutenzione. Tutto materiale che sarà affidato ai tre consulenti della Procura, che dovranno aiutare i pm a ricostruire dinamica ed eventuali responsabilità del peggior disastro ferroviario in Lombardia: tre morti e decine di feriti.

