Tutto colf e badanti: con il Sole del Lunedì la guida al lavoro domestico

Le buste paga che stanno per essere consegnate in questo mese a colf o badanti saranno leggermente più “salate” per le famiglie. Scatta infatti l'adeguamento delle retribuzioni per effetto dell'indice Istat: un aumento dello 0,8% che porterà per alcuni lavoratori domestici oltre 5 euro in più al mese. Ad esempio per chi assiste, in convivenza, persone non autosufficienti, lo stipendio salirà di 6,18 euro. L'altra novità con la quale devono fare i conti le famiglie, se hanno collaboratori domestici occasionali, è il cambiamento dei “voucher” che dal 2017 hanno lasciato il posto al «Libretto famiglia» (operativo dal 10 luglio scorso): un libretto nominativo prefinanziato che permette di pagare i “collaboratori” occasionali entro il tetto di 250 ore annue e di 5mila euro di corrispettivo (si veda l'articolo in basso). A queste novità e a un riepilogo completo delle regole esistenti è dedicato l'approfondimento speciale che “Il Sole 24 Ore” propone lunedì in edicola. Si tratta di una guida di pronto uso su tutti gli aspetti del rapporto di lavoro domestico dai canali di assunzione al contratto, dai contributi previdenziali ai permessi, sino ad arrivare alle modalità di cessazione del rapporto.

Professionisti, la morosità verso le Casse e le qualifiche europee

L'effetto combinato della crisi e della diminuzione dei compensi sta facendo aumentare il tasso di morosità nel versamento dei contributi alla Casse previdenziali private. Il Sole 24 Ore ha verificato la situazione categoria per categoria. Sempre sul fronte dei professionisti, il giornale in edicola domani spiega le differenti procedure per il riconoscimento delle qqualifiche a livello europeo.

Cyber rischi: così si fa ripartire un'azienda sotto scacco

Quanto tempo serve per fare ripartire una smart factory messa in ginocchio da un malware? Con quali costi? Quante settimane passano prima di fare ritornare a pieno regime la produzione? Quali le conseguenze per l'impresa? Per dare una risposta a queste domante Il Sole 24 Ore ha simulato il caso di una media impresa con un fatturato di 120 milioni che opera all'interno di una filiera e produce componenti meccanici, seguendo passo per passo le procedure di ripristino dell'attività.

Biotestamento in vigore mercoledì: i rischi di contenzioso

Arriva la possibilità di decidere in anticipo se, a quali e a quanto invasive cure sanitarie sottoporsi in caso di «futura incapacità di autodeterminarsi». A darla è la legge sul testamento biologico (219/2017), che entra in vigore dopodomani, mercoledì 31 gennaio. Il Sole 24 Ore propone in Norme & Tributi una panoramica sui principali casi a rischio di contenzioso di fronte al giudice.

L'esperto risponde: il reclamo-mediazione con il Fisco

Dal 2018 il reclamo-mediazione si applica alle controversie con il Fisco e altri enti per somme tra i 20mila e i 50mila euro. Il reclamo, che deve essere presentato entro i termini per il ricorso, può riguardare atti notificati o rimborsi tacitamente rifiutati e si applica anche in sede di autotutela. Il fascicolo dell'Esperto Risponde, il settimanale di consulenza per i lettori in edicola tutti i lunedì con Il Sole 24 Ore, ne approfondisce modalità, tempi e valori .

In omaggio l'ebook sulle novità dell'Isee 2018

Tutte le novità dell'Isee 2018 con l'ebook che i lettori possono scaricare gratuitamente utilizzando il codice pubblicato sulla copertina dell'Esperto risponde-

© Riproduzione riservata