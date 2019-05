Liste Pd: De Vincenti ripescato, Cuperlo si chiama fuori, Boschi blindata

De Vincenti rientra, Cuperlo si chiama fuori, Boschi blindata. Sono queste le ultime novità delle liste presentate dal Partito democratico e pubblicate sul sito del Pd nella tarda serata di sabato, al termine di ventiquattr’ore molto tese culminate nella direzione del partito, terminata alle 4 del mattino. L'elenco comprende i candidati nei 232 collegi uninominali della Camera, dei 116 del Senato e di quelli da eleggere col sistema proporzionale in collegi plirinominali. All’ultimo minuto, il ministro della coesione sociale Claudio De Vincenti è rientrato nelle liste dem: correrà nel collegio uninominale - considerato sicuro - di Sassuolo, in Piemonte, al quale ha rinunciato l’eponente della minoranza interne Gianni Cuperlo. «Riterrei un errore candidarmi in queste condizioni - ha detto Cuperlo intervistato da Repubblica - Poi certo si poteva costruire una soluzione diversa però non senza coinvolgere il territorio».

Boschi bilndata

La sottosegretaria alla presidenza del Consiglio Maria Elena Boschi, come preannunciato, correrà nel collegio uninominale di Bolzano. In più la Boschi è capolista nei listini proporzionali in Sicilia (a Taormina) e in Lombardia (Cremona-Mantova). Il ministro Andrea Orlando, leader della minoranza Pd, è capolista per il proporzionale nel collegio di Parma-Piacenza-Reggio. Emma Bonino, leader di +Europa, è candidata insieme al Pd nel collegio uninominale di Roma uno per il Senato. Bruno Tabacci, anch'egli di +Europa, è invece nel collegio di Milano uno per la Camera. Il governatore della regione Abruzzo Luciano D'Alfonso è candidato del Pd come capolista nel collegio proporzionale per il Senato.

Renzi: abbiamo messo in campo la squadra più forte

I renziani hanno fatto il pieno, la minoranza si ritrova con tanti esclusi e pochi nomi in lista, in un clima pesante, tanto che Massimo D'Alema, dal Salento, sostiene che «in una notte il Pd si è trasformato nel partito di Renzi». E l’acronimo Pdr - partito di Renzi - diventa il tormentone usato dagli ex Pd di Liberi e Uguali per attaccare il segretario. In nottata si diffondono voci di minaccia di scissione, ma Orlando e poi Cuperlo, smorzano i toni, rinviando almeno per ora lo scontro. Lo stesso fa Renzi che taglia corto: «Non è tempo di polemiche come dice Orlando. Ora c'è da fare la campagna elettorale. E io sono d'accordo. Non ci sono stati veti, m'interessano di più i voti». «Abbiamo messo in campo la squadra più forte - assicura poi il segretario in un post su Facebook, all'indomani della presentazione delle liste - Abbiamo idee vincenti e convincenti. Abbiamo restituito al Paese la possibilità di provarci, uscendo da una crisi devastante».

