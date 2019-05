Furlan: rendere il Fisco più amico del lavoro. «Rivedere le aliquote»

Rendere il Fisco «un po' più amico» del lavoro. «Oggi l'85% dell'Erario è sovvenzionato dalle tasse sui lavoratori dipendenti, sui pensionati e sulle imprese. Va alleggerito il carico fiscale innanzitutto a loro». Annamaria Furlan presenta le proposte della Cisl su di un’ampia gamma di materie, a cominciare per l’appunto dalle tasse. E a proposito della campagna elettorale in corso la segretaria generale della confederazione non si sottrae al terreno concreto. «C'é chi dice flat tax e chi dice tre aliquote, oggi ne abbiamo cinque: ragioniamo sullo snellimento di questo numero mantenendo la progressività, che è scritta nella Costituzione».

Equità e giustizia al centro della riforma fiscale

Rimarcando l'attenzione anche sulla legalità e sulla lotta all'evasione, Furlan ribadisce che «per la Cisl il 2018 è l'anno del Fisco, perché è ormai insopportabile che di un tema così importante si continua a parlare, a volte a straparlare, ma non si mette al centro un atto di equità e giustizia che deve essere la riforma fiscale». Più che sulla grandiosità delle promesse l’accento batte dunque altrove. Prioritaria è la necessità di «dire la verità agli italiani, di fare proposte concrete realizzabili». Il consenso per Furlan «passa attraverso la verifica delle parole e delle azioni coerenti. Noi nella nostra totale autonomia di organizzazione sindacale abbiamo pensato di porre l'attenzione su questioni che riteniamo nodali per il Paese». Come il dialogo sociale. «La partecipazione e il confronto producono scelte migliori. La concertazione porta a casa risultati per il bene di tutti». Di qui l'attenzione ai corpi intermedi («che non sono orpelli inutili»).

Bonus di mille euro a lavoratori e pensionati

Nel dettaglio sul piano fiscale la Cisl propone un bonus da 1.000 euro per tutti i lavoratori e i pensionati con un reddito fino a 40mila euro annui (che riassorba il bonus 80 euro) con un costo totale di 29 miliardi (al netto del bonus 80 euro, che vale 9 miliardi); l'introduzione di un Nuovo assegno familiare (Naf) e di un'imposta sulla grande ricchezza, crescente sul patrimonio mobiliare e immobiliare ad esclusione dell'immobile di abitazione e dei Titoli di Stato. La stima del gettito aggiuntivo è di 7,7 miliardi. È necessario inoltre intervenire profondamente sull'Irpef, riducendo la tassazione attraverso una revisione delle aliquote e un ridisegno del sistema di deduzioni e detrazioni. Per sostenere i redditi di dipendenti e pensionati e così i consumi e la ripresa. Da valutare un ampliamento della “no tax area”. Per la Cisl il nuovo sistema di deduzioni, detrazioni e agevolazioni deve essere semplificato, ad esempio attraverso un loro accorpamento per categorie (casa, salute, welfare).

Moneta elettronica e soglia contanti a 500 euro

Ancora è indispensabile potenziare la tracciabilità di tutti i pagamenti e incentivare l'utilizzo della moneta elettronica, diminuendone i costi. Contemporaneamente andrebbe riportata a 500 euro la soglia dei pagamenti in contanti di beni o servizi ed esteso l'utilizzo dell'anagrafe dei conti correnti sul modello del nuovo Isee, inserendone i dati nel cassetto fiscale. Sempre in materia di misure che possano favorire l'emersione del fatturato, la Cisl avanza da anni l’idea di introdurre meccanismi di contrasto di interesse fra venditori e compratori, attraverso detrazioni o deduzioni sulle spese medico - sanitarie, per asili nido, per l'assistenza domiciliare e lavoro di cura, anche con una turnazione pluriennale.

